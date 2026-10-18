Kaithal News: नई अनाज मंडी में धान की बोरी चोरी, बाइक सवार दो युवक सीसीटीवी में कैद
अमर उजाला ब्यूरो
Updated Sun, 18 Oct 2026 11:50 PM IST
Updated Sun, 18 Oct 2026 11:50 PM IST
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कैथल। जाखौली अड्डा स्थित नई अनाज मंडी में धान चोरी का मामला सामने आया है। बाइक पर सवार होकर आए दो युवक धान की बोरियों के ढेर से एक बोरी उठाकर भाग गए। चोरी की यह घटना मंडी में लगे सीसीटीवी कैमरे में कैद हो गई। फुटेज सोशल मीडिया पर प्रसारित हो रही है। सीसीटीवी फुटेज में दिखाई दे रहा है कि दोनों युवक बाइक पर सवार होकर मंडी के गेट नंबर पांच के पास पहुंचते हैं। वे धान की बोरियों के ढेर के नजदीक बाइक रोककर कुछ देर तक आसपास नजर रखते हैं। इसके बाद मौका मिलते ही एक युवक बोरी उठाकर बाइक पर रखता है और दोनों वहां से निकल जाते हैं।
किसानों ने जताया रोष, कार्रवाई की मांग
मंडी में धान चोरी की घटना पर किसानों ने नाराजगी जताई है। भारतीय किसान यूनियन एकता सिद्धपुर के कन्वीनर होशियार गिल प्योदा ने सीसीटीवी फुटेज जारी कर ऐसी घटनाओं पर रोक लगाने की मांग की। उन्होंने कहा कि आरोपियों की पहचान कर उन्हें जल्द गिरफ्तार किया जाए, ताकि किसानों और व्यापारियों को नुकसान न उठाना पड़े।
शिकायत मिलने का इंतजार कर रही पुलिस
शहर थाना प्रभारी सतपाल ने बताया कि चोरी का मामला उनके संज्ञान में आया है। हालांकि अभी तक इस संबंध में कोई शिकायत नहीं मिली है। इसके बावजूद पुलिस आरोपियों का पता लगाने का प्रयास कर रही है।
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किसानों ने जताया रोष, कार्रवाई की मांग
मंडी में धान चोरी की घटना पर किसानों ने नाराजगी जताई है। भारतीय किसान यूनियन एकता सिद्धपुर के कन्वीनर होशियार गिल प्योदा ने सीसीटीवी फुटेज जारी कर ऐसी घटनाओं पर रोक लगाने की मांग की। उन्होंने कहा कि आरोपियों की पहचान कर उन्हें जल्द गिरफ्तार किया जाए, ताकि किसानों और व्यापारियों को नुकसान न उठाना पड़े।
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शिकायत मिलने का इंतजार कर रही पुलिस
शहर थाना प्रभारी सतपाल ने बताया कि चोरी का मामला उनके संज्ञान में आया है। हालांकि अभी तक इस संबंध में कोई शिकायत नहीं मिली है। इसके बावजूद पुलिस आरोपियों का पता लगाने का प्रयास कर रही है।
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