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Kaithal News: भाई उदय सिंह किले पर अग्रसेन जयंती महोत्सव में गूंजा एकता और भाईचारे का संदेश

Mon, 19 Oct 2026 12:11 AM IST
अमर उजाला ब्यूरो
Amar Ujala Bureau अमर उजाला ब्यूरो
Updated Mon, 19 Oct 2026 12:11 AM IST
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A message of unity and brotherhood resonated at the Agrasen Jayanti festival held at the fort of Bhai Uday Singh.
कार्यक्रम में मौजूद मुख्याति​थि व साथ में लोग। विज्ञप्ति
कैथल। अग्रवाल युवा सभा (रजि.), कैथल की ओर से शनिवार शाम भाई उदय सिंह किला, कमेटी चौक में महाराजा अग्रसेन जयंती महोत्सव और कवि सम्मेलन का आयोजन किया गया। नगर परिषद चेयरपर्सन सुरभि गर्ग की अध्यक्षता में हुए कार्यक्रम में सामाजिक एकता, सेवा, समानता और भाईचारे का संदेश दिया गया। कवि सम्मेलन में हास्य कवियों ने अपनी प्रस्तुतियों से देर रात तक दर्शकों को खूब हंसाया। इस दौरान समाजसेवी फकीरचंद को विशेष रूप से सम्मानित किया गया।
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कार्यक्रम का शुभारंभ मुख्य अतिथि राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के राष्ट्रीय सहसंयोजक पर्यावरण राकेश जैन, विश्व संवाद केंद्र हरियाणा के सचिव राजेश गोयल, सोनीपत के मेयर राजीव जैन और करनाल की मेयर रेनू बाला सहित अन्य अतिथियों ने महाराजा अग्रसेन और मां लक्ष्मी की प्रतिमाओं के समक्ष दीप प्रज्वलित कर किया।
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महाराजा अग्रसेन के आदर्श अपनाने का आह्वान
राकेश जैन ने कहा कि महाराजा अग्रसेन का जीवन समानता, समाजसेवा और मानवता की प्रेरणा देता है। उनके आदर्शों को अपनाकर समाज और राष्ट्र की उन्नति में योगदान देना चाहिए। राजेश गोयल, राजीव जैन, रेनू बाला और सुरभि गर्ग ने भी सामाजिक समरसता, सहयोग और जनकल्याण के कार्यों को आगे बढ़ाने का आह्वान किया।
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अग्रवाल युवा सभा के प्रधान अशोक गोयल ने अतिथियों और कार्यक्रम में पहुंचे लोगों का आभार जताया। महासचिव कपिल गोयल ने कहा कि महाराजा अग्रसेन के विचार समाज को एकजुट होकर जरूरतमंदों की सहायता करने की प्रेरणा देते हैं।


पद्मश्री सुनील जोगी की प्रस्तुतियों पर बजीं तालियां
कवि सम्मेलन में पद्मश्री डॉ. सुनील जोगी, राजेश चेतन, सुरेश अलबेला, दीपक सैनी, राजेश अग्रवाल और नेहा शर्मा नमन ने हास्य व काव्य प्रस्तुतियों से दर्शकों का मनोरंजन किया। उनकी रचनाओं पर श्रोताओं ने तालियां बजाकर उत्साह बढ़ाया। कार्यक्रम में महिलाओं ने भी बड़ी संख्या में भाग लिया। इस दौरान कई लकी ड्रॉ निकाले गए और विजेताओं को पुरस्कार दिए गए। महोत्सव में समाजसेवी सुरेश गर्ग नौच, श्याम बंसल, प्रवीण चौधरी, बीरभान जैन, सौरभ चौधरी, सीडब्ल्यूसी चेयरमैन भीमसेन अग्रवाल, पूर्व नगर परिषद प्रधान रामनिवास मित्तल सहित अनेक लोग मौजूद रहे। मंच संचालन अनिल जिंदल ने किया।

कार्यक्रम में मौजूद मुख्यातिथि व साथ में लोग। विज्ञप्ति

कार्यक्रम में मौजूद मुख्यातिथि व साथ में लोग। विज्ञप्ति

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