फ्री ई-पेपर
पर्सनलाइज़्ड फ़ीड
पर्सनलाइज़्ड नोटिफ़िकेशन
चलते-फिरते ख़बरें
लॉयल्टी रिवॉर्ड्स
डाउनलोड करें

मेरा शहर

सब्सक्राइब करें
Hindi News ›   Haryana ›   Kaithal News ›   A truck loaded with acid entered a restricted market area and collided with a car and a motorcycle.

Kaithal News: प्रतिबंधित बाजार में घुसा तेजाब से भरा ट्रक, कार और मोटरसाइकिल को मारी टक्कर

Mon, 19 Oct 2026 12:04 AM IST
अमर उजाला ब्यूरो
Amar Ujala Bureau अमर उजाला ब्यूरो
Updated Mon, 19 Oct 2026 12:04 AM IST
विज्ञापन
A truck loaded with acid entered a restricted market area and collided with a car and a motorcycle.
कैथल। शहर के गीता भवन मंदिर के पास बाजार में ट्रक ने एक फॉर्च्यूनर कार और मोटरसाइकिल को टक्कर मार दी। हादसे में कार की दाहिनी तरफ की पिछली खिड़की और पायदान टूट गए। शिकायतकर्ता रामफल चहल निवासी गांव कोटड़ा के अनुसार वे 16 अक्तूबर की शाम परिवार और बच्चों के साथ अपनी कार में सवार होकर बाजार आए थे। इस दौरान करीब छह बजे ट्रक चालक ने उनकी कार को टक्कर मार दी। आरोप है कि चालक प्रतिबंधित क्षेत्र में भारी वाहन लेकर घुसा था।
विज्ञापन


प्रतिबंधित क्षेत्र में ट्रक लेकर घुसा चालक
रामफल चहल ने शहर थाना पुलिस को दी शिकायत में बताया कि वे 16 अक्तूबर को शाम करीब पांच बजे परिवार सहित गीता भवन मंदिर के पास बाजार आए थे। करीब छह बजे तेजाब से भरा ट्रक नंबर पीबी 10 एच एक्स 8722 के चालक ने उनकी कार को साइड से टक्कर मार दी। शिकायतकर्ता ने आरोप लगाया कि ट्रक चालक ने लापरवाही से वाहन चलाया और प्रतिबंधित क्षेत्र में भारी वाहन लेकर आया जिससे हादसा हुआ।
विज्ञापन



शराब के नशे में मिला ट्रक चालक
पुलिसकर्मियों के अनुसार 16 अक्तूबर को चीता राइडर-दो के माध्यम से सूचना मिली थी कि एक ट्रक ने एक कार और मोटरसाइकिल को टक्कर मार दी है। सूचना मिलने पर पुलिसकर्मी मौके पर पहुंचे। जांच के दौरान ट्रक चालक जुल्फी राम निवासी बड़ी कलां, खुंडियां, जिला कांगड़ा, हिमाचल प्रदेश शराब के नशे में मिला। पुलिस ने अल्कोहल जांच मशीन से जांच करने के बाद उसका शराब पीकर वाहन चलाने के आरोप में चालान किया और ट्रक को कब्जे में ले लिया। ट्रक में तेजाब था।
विज्ञापन
विज्ञापन

रामफल चहल की शिकायत पर पुलिस ने ट्रक चालक के खिलाफ भारतीय न्याय संहिता की धारा 281, 125 और 324(4) के तहत प्राथमिकी दर्ज कर ली है। मामले की जांच शुरू कर दी है। - सुशील प्रकाश, डीएसपी
विज्ञापन
विज्ञापन

रहें हर खबर से अपडेट, डाउनलोड करें Android Hindi News App, iOS Hindi News App और Amarujala Hindi News APP अपने मोबाइल पे|
Get all India News in Hindi related to live update of politics, sports, entertainment, technology and education etc. Stay updated with us for all breaking news from India News and more news in Hindi.

विज्ञापन
विज्ञापन
विज्ञापन

एड फ्री अनुभव के लिए अमर उजाला प्रीमियम सब्सक्राइब करें

Next Article

Disclaimer


हम डाटा संग्रह टूल्स, जैसे की कुकीज के माध्यम से आपकी जानकारी एकत्र करते हैं ताकि आपको बेहतर और व्यक्तिगत अनुभव प्रदान कर सकें और लक्षित विज्ञापन पेश कर सकें। अगर आप साइन-अप करते हैं, तो हम आपका ईमेल पता, फोन नंबर और अन्य विवरण पूरी तरह सुरक्षित तरीके से स्टोर करते हैं। आप कुकीज नीति पृष्ठ से अपनी कुकीज हटा सकते है और रजिस्टर्ड यूजर अपने प्रोफाइल पेज से अपना व्यक्तिगत डाटा हटा या एक्सपोर्ट कर सकते हैं। हमारी Cookies Policy, Privacy Policy और Terms & Conditions के बारे में पढ़ें और अपनी सहमति देने के लिए Agree पर क्लिक करें।
Agree

अपना शहर चुनें

AU ऐप में पढ़ें

Followed