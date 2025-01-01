फ्री ई-पेपर
पर्सनलाइज़्ड फ़ीड
पर्सनलाइज़्ड नोटिफ़िकेशन
चलते-फिरते ख़बरें
लॉयल्टी रिवॉर्ड्स
डाउनलोड करें

मेरा शहर

सब्सक्राइब करें
Hindi News ›   Haryana ›   Kaithal News ›   shri ram declined bharat request

Kaithal News: श्रीराम ने ठुकराया भरत का आग्रह, चरण पादुका लेकर अयोध्या लौटे भरत

Mon, 19 Oct 2026 12:11 AM IST
अमर उजाला ब्यूरो
Amar Ujala Bureau अमर उजाला ब्यूरो
Updated Mon, 19 Oct 2026 12:11 AM IST
विज्ञापन
shri ram declined bharat request
रामलीला मंचन के दौरान कलाकार। विज्ञ​प्ति
गुहला-चीका। प्राचीन श्री भवानी मंदिर परिसर में आदर्श नाटक क्लब की ओर से आयोजित रामलीला में शनिवार रात भरत मिलाप और सीता हरण की लीला का भावपूर्ण मंचन किया गया। राम और भरत के भाईचारे, त्याग और प्रेम के दृश्यों ने दर्शकों को भावुक कर दिया। वहीं सीता हरण के मंचन से दर्शकों में आक्रोश दिखाई दिया।
विज्ञापन

रामलीला में दिखाया गया कि भरत, श्रीराम को अयोध्या वापस लाने के लिए नगरवासियों के साथ चित्रकूट पहुंचते हैं। वहां श्रीराम, माता सीता और लक्ष्मण वनवास बिता रहे होते हैं। भरत श्रीराम से अयोध्या लौटकर राजगद्दी संभालने का आग्रह करते हैं। इस पर श्रीराम कहते हैं कि वे पिता के आदेश का पालन करते हुए 14 वर्ष का वनवास पूरा करेंगे। यदि वे बीच में ही अयोध्या लौट गए तो पिता के वचन का अपमान होगा। भरत श्रीराम से कहते हैं कि वे शत्रुघ्न के साथ वन में रहकर वनवास की शेष अवधि बिताने के लिए तैयार हैं लेकिन श्रीराम अयोध्या लौटकर राजगद्दी संभालें।
विज्ञापन

दोनों भाइयों के बीच संवाद और एक-दूसरे के प्रति प्रेम व त्याग की भावना ने दर्शकों का मन मोह लिया। अंत में भरत श्रीराम की चरण पादुका लेकर अयोध्या लौटने और उनके प्रतिनिधि के रूप में शासन करने के लिए सहमत हो जाते हैं। इस दृश्य के मंचन के दौरान पंडाल में बैठे कई दर्शक भावुक हो गए। भरत के त्याग और राम-भरत के अटूट प्रेम को कलाकारों ने प्रभावशाली ढंग से प्रस्तुत किया। कलाकारों के संवादों पर दर्शकों ने तालियां बजाकर उत्साह बढ़ाया।
विज्ञापन
विज्ञापन

इसके बाद पंचवटी में सूर्पनखा प्रसंग, मारीच वध और सीता हरण की लीला का मंचन किया गया। रावण साधु का वेश धारण कर माता सीता का हरण कर लेता है। वहीं सीता को बचाने के लिए जटायु और रावण के बीच हुए युद्ध के दृश्य ने भी दर्शकों को आकर्षित किया।


आज होगा अंगद-रावण संवाद का मंचन
एसडी सभा के प्रधान राजीव शर्मा और आदर्श नाटक क्लब के प्रधान बलबीर सैनी ने बताया कि रविवार को रामलीला में अंगद-रावण संवाद और लक्ष्मण शक्ति की लीला का मंचन किया जाएगा।

रामलीला मंचन के दौरान कलाकार। विज्ञप्ति

रामलीला मंचन के दौरान कलाकार। विज्ञप्ति

विज्ञापन
विज्ञापन

रहें हर खबर से अपडेट, डाउनलोड करें Android Hindi News App, iOS Hindi News App और Amarujala Hindi News APP अपने मोबाइल पे|
Get all India News in Hindi related to live update of politics, sports, entertainment, technology and education etc. Stay updated with us for all breaking news from India News and more news in Hindi.

विज्ञापन
विज्ञापन
विज्ञापन

एड फ्री अनुभव के लिए अमर उजाला प्रीमियम सब्सक्राइब करें

Next Article

Disclaimer


हम डाटा संग्रह टूल्स, जैसे की कुकीज के माध्यम से आपकी जानकारी एकत्र करते हैं ताकि आपको बेहतर और व्यक्तिगत अनुभव प्रदान कर सकें और लक्षित विज्ञापन पेश कर सकें। अगर आप साइन-अप करते हैं, तो हम आपका ईमेल पता, फोन नंबर और अन्य विवरण पूरी तरह सुरक्षित तरीके से स्टोर करते हैं। आप कुकीज नीति पृष्ठ से अपनी कुकीज हटा सकते है और रजिस्टर्ड यूजर अपने प्रोफाइल पेज से अपना व्यक्तिगत डाटा हटा या एक्सपोर्ट कर सकते हैं। हमारी Cookies Policy, Privacy Policy और Terms & Conditions के बारे में पढ़ें और अपनी सहमति देने के लिए Agree पर क्लिक करें।
Agree

अपना शहर चुनें

AU ऐप में पढ़ें

Followed