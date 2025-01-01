Kaithal News: आरकेएसडी महाविद्यालय बना क्षेत्रीय युवा महोत्सव का ओवरऑल चैंपियन

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कैथल। आरकेएसडी महाविद्यालय कैथल ने 49वें क्षेत्रीय युवा महोत्सव में शानदार प्रदर्शन करते हुए ओवरऑल चैंपियन की ट्रॉफी अपने नाम की। कुरुक्षेत्र के लोहार माजरा स्थित सेठ नवरंग राय लोहिया जयराम कन्या महाविद्यालय में आयोजित महोत्सव के तीसरे दिन सभी विधाओं के परिणाम घोषित होने के बाद आरकेएसडी महाविद्यालय को विजेता घोषित किया गया।महाविद्यालय ने पांच प्रमुख विधा वर्गों में से थिएटर और नृत्य की ट्रॉफी भी हासिल की। साथ ही वर्ष 2014 से लगातार विजेता बने रहने का रिकॉर्ड बरकरार रखा। महोत्सव में संगीत, नृत्य, थिएटर, फाइन आर्ट्स और साहित्य सहित पांच प्रमुख वर्गों की कुल 39 विधाओं में प्रतियोगिताएं हुईं। आरकेएसडी महाविद्यालय के विद्यार्थियों ने विभिन्न विधाओं में अपनी प्रतिभा का प्रदर्शन करते हुए 13 विधाओं में प्रथम, 10 में द्वितीय और दो में तृतीय स्थान हासिल किया।महाविद्यालय की प्रबंध समिति के प्रधान अश्विनी शोरवाला व प्राचार्य डॉ. गगन मित्तल ने सांस्कृतिक विधाओं के संयोजक डॉ. बिजेंद्र कुमार, सह-संयोजक डॉ. सुरुचि शर्मा, डॉ. राजीव शर्मा और पूरी संयोजक टीम को बधाई दी। उन्होंने कहा कि वर्ष 2014 से लगातार विजेता बने रहना महाविद्यालय के लिए गौरव की बात है।सांस्कृतिक गतिविधियों के संयोजन में इनकी रही भूमिकामहोत्सव की तैयारियों और सांस्कृतिक गतिविधियों के संयोजन में डॉ. विनय सिंघल, डॉ. अशोक अत्री, डॉ. रचना सरदाना, डॉ. प्रीति बंसल, डॉ. पूजा गुप्ता, डॉ. सूरज वालिया, डॉ. नरेश गर्ग, डॉ. वीरेंद्र सिंह, डॉ. चेतना, डॉ. श्वेता, डॉ. रेखा तंवर, डॉ. अंजलि कुर्रा, डॉ. विशाल आनंद, डॉ. एसपी वर्मा, डॉ. अनुराग, डॉ. आशा, डॉ. संयोगिता शर्मा, प्रो. सिमरन, प्रो. कैलाश, प्रो. मोहित शर्मा, प्रो. नेहा उस्मानी, प्रो. मुस्कान, प्रो. रितु मुटरेजा, प्रो. विशाल और प्रो. पूजा शर्मा ने महत्वपूर्ण भूमिका निभाई।प्रतियोगिताओं के परिणामप्रथम स्थान1. रिचवल2. संस्कृत नाटक3. जनरल नृत्य4. इंडियन ऑर्केस्ट्रा5. रसिया डांस6. सोलो डांस मेल7. क्ले मॉडलिंग8. सांग9. हरियाणवी स्किट10. हरियाणवी ऑर्केस्ट्रा11. डिबेट (पक्ष)12. क्लासिकल इंस्ट्रूमेंटल सोलो (नॉन-पर्कशन)13. हरियाणवी डांसद्वितीय स्थान...1. क्लासिकल इंस्ट्रूमेंटल सोलो2. हरियाणवी पॉप3. सोलो नृत्य4. लूर नृत्य5. क्लासिकल वोकल सोलो6. संस्कृत भाषण7. डिबेट (विपक्ष)8. मिमिक्री9. वेस्टर्न वोकल सोलो10. हिंदी एलोक्यूशनतृतीय स्थान1. लोकगीत (जनरल)2. हिंदी नाटक