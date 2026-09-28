Kaithal News: पौष्टिक खानपान के बारे में जागरूक किया

गुहला-चीका। महिला एवं बाल विकास विभाग की ओर से सेवा संकल्प अभियान के तहत खंड गुहला में स्थित सभी आंगनबाड़ी केंद्रों में तीन दिवसीय आंगन मिलन सेवा कार्यक्रम की शुरुआत की गई। विभाग की अधिकारियों की ओर से सभी आंगनबाड़ी केंद्रों में जाकर इस अभियान की विधिवत शुरुआत की गई। महिला एवं बाल विकास विभाग की जिला कार्यक्रम अधिकारी कुमारी सपना ने कार्यक्रम की शुरुआत कर आंगनबाड़ी केंद्रों में विशेष जागरूकता कार्यक्रम आयोजित किए गए। इस जागरूकता कार्यक्रम में लाभार्थियों माताओं और बच्चों ने बढ़ चढ़कर भागीदारी की। सभी लाभार्थियों को पोषण, बच्चों की वृद्धि निगरानी, पौष्टिक खानपान के बारे में जागरूक किया। वहीं बच्चों के साथ खेल, चित्रकारी, कहानी, कविताओं की गतिविधियां आयोजित की गईं। इस अवसर पर विभाग की परियोजना अधिकारी गुरजीत कौर भी मौजूद रही। जिला कार्यक्रम अधिकारी कुमारी सपना ने बताया कि इस तीन दिवसीय कार्यक्रम में प्रतिदिन बच्चों की गतिविधियां विकास, पौष्टिक खान-पान व सामूहिक भागीदारी से संबंधित आयोजित की जाएगी। साथ ही आंगनबाड़ी वर्कर, हेल्पर व आशा वर्कर के सेवा कार्य के लिए उन्हें सम्मानित किया जाएगा। इसके साथ ही आंगनबाड़ी केंद्रों में विभागीय स्कीमों की जानकारी दी जाएगी। इस कार्यक्रम में ज्यादा से ज्यादा महिलाएं जुड़ें, इसके लिए विशेष प्रयास कर उनकी भागीदारी सुनिश्चित की जाएगी।

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