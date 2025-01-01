Kaithal News: मिलिंग चार्ज 35 रुपये करने की मांग

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बैठक में हरियाणा प्रदेश राइस मिलर एंड डीलर एसोसिएशन की ओर से प्रदेश अध्यक्ष अमरजीत छाबड़ा ने मिल मालिकों की ओर से पक्ष रखते हुए कहा कि पिछले वर्षों में इम्प्रूव्ड राइस के संबंध में मिल मालिकों को विशेष रूप से ब्रोकन के उठान, मिलिंग चार्ज और रखरखाव खर्च के लिए अनेक व्यावहारिक कठिनाइयों का सामना करना पड़ा है।ऐसे में आगामी सीजन में 100 प्रतिशत इम्प्रूव्ड राइस का कार्य तभी सुचारू रूप से किया जा सकता है, जब इन समस्याओं का ठोस समाधान पहले से सुनिश्चित किया जाए व एफसीआई में स्टैक बुकिंग का वेटिंग समय भी 15 दिनों के बजाय 48 घंटे किया जाए।एसोसिएशन ने मांग रखी कि इम्प्रूव्ड राइस के लिए मिलिंग चार्ज कम से कम 35 रुपये प्रति क्विंटल निर्धारित किए जाएं। इसके साथ ही वर्तमान में दिए जा रहे लगभग 1.23 रुपये प्रति क्विंटल प्रतिमाह के रखरखाव खर्च को बढ़ाकर 10.70 रुपये प्रति क्विंटल प्रतिमाह किया जाए, ताकि मिल मालिकों पर पड़ने वाले वास्तविक खर्च की भरपाई हो सके।बैठक में रजिंदर सिंह, डॉ. सतीश सैनी, परवीन बटार, मनीष बंसल, अजय अग्रवाल, फूड एंड सप्लाई की जॉइंट डायरेक्टर मेघना कंवर व अन्य रहे।