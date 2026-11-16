Kaithal News: फरल में मिली हथकढ़ी शराब

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इस दौरान गांव निवासी बूटा सिंह के मकान से प्लास्टिक की कैन में रखी 25 बोतल हथकढ़ी शराब बरामद हुई। पुलिस ने आरोपी को गिरफ्तार कर उसके खिलाफ पूंडरी थाने में प्राथमिकी दर्ज की है। पुलिस के अनुसार, नशा मुक्त हरियाणा अभियान के तहत यह कार्रवाई की गई।अभियान में थाना पूंडरी के एसएचओ पीएसआई सुनील और एसडीयू इंचार्ज पीएसआई संदीप की टीमें भी शामिल रहीं। पुलिसकर्मियों ने गांव में नशा तस्करी के संदेह वाले 10 मकानों और अन्य स्थानों की तलाशी ली।डीएसपी बीर भान ने बताया कि कैथल पुलिस ने वर्ष 2026 में अब तक नशा तस्करी के करीब 200 मामले दर्ज कर लगभग 320 आरोपियों को गिरफ्तार किया है।