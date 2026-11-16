Kaithal News: मोबाइल हैक कर खाते से उड़ाए 1.36 लाख

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पुलिस को दी शिकायत में गांव किठाना निवासी 36 वर्षीय मनोज कुमार ने बताया कि 12 नवंबर को शाम करीब छह बजे उसका मोबाइल फोन कुछ समय के लिए हैक हो गया था।अगले दिन 13 नवंबर को उसने गूगल-पे एप के माध्यम से अपने बैंक खाते का बैलेंस चेक किया तो धोखाधड़ी का पता चला। जांच करने पर सामने आया कि 11 नवंबर को उसके खाते से 39,999 और 9,999 रुपये तथा 12 नवंबर को 86,999 रुपये ट्रांसफर किए गए थे।इस तरह तीन ट्रांजेक्शन में कुल 1,36,997 रुपये निकाल लिए गए। उसने 13 नवंबर को साइबर हेल्पलाइन नंबर 1930 पर शिकायत दर्ज करवाई। इसके बाद बैंक पहुंचकर खाते में बची हुई राशि निकलवा ली। उसने कार्रवाई करने और पैसे वापस दिलवाने की मांग की।