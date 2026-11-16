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Kaithal News: मोबाइल हैक कर खाते से उड़ाए 1.36 लाख

Mon, 16 Nov 2026 11:50 PM IST
अमर उजाला ब्यूरो
Amar Ujala Bureau अमर उजाला ब्यूरो
Updated Mon, 16 Nov 2026 11:50 PM IST
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Rs 1.36 lakh siphoned from account after hacking mobile
कैथल। गांव किठाना निवासी एक व्यक्ति का मोबाइल फोन हैक कर साइबर ठगों ने उसके एचडीएफसी बैंक खाते से 1,36,997 रुपये निकाल लिए। आरोपियों ने गूगल-पे के माध्यम से तीन अलग-अलग ट्रांजेक्शन कर रकम ट्रांसफर की। शिकायतकर्ता मनोज कुमार की शिकायत पर साइबर अपराध थाना पुलिस ने अज्ञात आरोपियों के खिलाफ धोखाधड़ी की प्राथमिकी दर्ज कर ली।
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पुलिस को दी शिकायत में गांव किठाना निवासी 36 वर्षीय मनोज कुमार ने बताया कि 12 नवंबर को शाम करीब छह बजे उसका मोबाइल फोन कुछ समय के लिए हैक हो गया था।
अगले दिन 13 नवंबर को उसने गूगल-पे एप के माध्यम से अपने बैंक खाते का बैलेंस चेक किया तो धोखाधड़ी का पता चला। जांच करने पर सामने आया कि 11 नवंबर को उसके खाते से 39,999 और 9,999 रुपये तथा 12 नवंबर को 86,999 रुपये ट्रांसफर किए गए थे।
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इस तरह तीन ट्रांजेक्शन में कुल 1,36,997 रुपये निकाल लिए गए। उसने 13 नवंबर को साइबर हेल्पलाइन नंबर 1930 पर शिकायत दर्ज करवाई। इसके बाद बैंक पहुंचकर खाते में बची हुई राशि निकलवा ली। उसने कार्रवाई करने और पैसे वापस दिलवाने की मांग की।
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