Kaithal News: कलायत में 16 घंटे बाद बिजली बहाल, बात्ता में दूसरे दिन लौटी आपूर्ति

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बात्ता गांव स्थित 220 केवी बिजली स्टेशन से कलायत के 33 केवी बिजली स्टेशन की आपूर्ति बंद होने के कारण वीरवार शाम से शहर में बिजली संकट बना हुआ था। समस्या की गंभीरता को देखते हुए उपायुक्त अपराजिता ने एसडीएम अजय हुड्डा को आवश्यक कदम उठाने के निर्देश दिए। इसके बाद प्रशासन ने बिजली स्टेशन के काम का अनुभव रखने वाले लोगों की मदद से आपूर्ति बहाल करवाने के प्रयास किए। करीब 16 घंटे बाद बिजली आने पर लोगों ने राहत की सांस ली।बात्ता में ग्रामीणों ने दी जाम लगाने की चेतावनीगांव बात्ता में दो दिन से बिजली नहीं आने के कारण ग्रामीणों का गुस्सा फूट पड़ा। पेयजल की किल्लत से परेशान ग्रामीणों ने चेतावनी दी कि यदि बिजली घर का फॉल्ट ठीक नहीं हुआ तो वे सड़क पर जाम लगाएंगे। सूचना मिलने पर कलायत थाना प्रभारी रणदीप सिंह पुलिस टीम के साथ गांव के बिजली घर पहुंचे। उनके साथ आए मेकैनिकों ने फॉल्ट ठीक करने का काम किया। इसके बाद शुक्रवार शाम करीब साढ़े चार बजे गांव की बिजली आपूर्ति बहाल हुई। वहीं गांव बालू में भी बिजली आपूर्ति की समस्या बनी रही। ग्रामीणों के अनुसार, सहायता नंबर पर शिकायत करने के बाद कुछ समय के लिए बिजली आई लेकिन 15 मिनट बाद फिर गुल हो गई।