Kaithal News: अपराधियों पर शिकंजे के लिए पुलिस की गश्त बढ़ेगी

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जनरल परेड के बाद डीएसपी बीर भान, डीएसपी रमेश चंद्र और डीएसपी रोहताश ने पुलिस लाइन में राइडर्स बाइक और डायल 112 की ईआरवी गाड़ियों का निरीक्षण किया। कर्मचारियों को वाहनों और उनमें उपलब्ध उपकरणों को दुरुस्त रखने के निर्देश दिए गए। अधिकारियों ने कहा कि राइडर्स और डायल 112 की टीमें अपने क्षेत्रों में अधिक से अधिक गश्त करें, ताकि असामाजिक तत्वों पर नजर रखी जा सके।अपने क्षेत्र की अहम जगहों की जानकारी रखेंडायल 112 और राइडर्स पर तैनात कर्मचारियों से उनके क्षेत्रों के बारे में जानकारी ली गई। उन्हें निर्देश दिए गए कि अपने क्षेत्र में आने वाले एटीएम, बैंक, स्कूल, कॉलेज और सरकारी भवनों की जानकारी रखें। शरारती तत्वों और संदिग्ध गतिविधियों पर नजर रखने के साथ किसी भी समस्या की सूचना तुरंत उच्च अधिकारियों को देने को कहा गया। नाका ड्यूटी पर तैनात पुलिसकर्मियों को भी आवश्यक दिशा-निर्देश दिए गए।न्याय संहिता के पालन की ली शपथजनरल परेड के दौरान जिला पुलिस के अधिकारियों और कर्मचारियों ने भारतीय न्याय संहिता, 2023 के प्रावधानों का पालन करने की शपथ ली। पुलिसकर्मियों ने कानून के प्रति निष्ठा, निष्पक्षता और ईमानदारी से कर्तव्यों का निर्वहन करने और लोगों को न्याय दिलाने के लिए तत्पर रहने का संकल्प लिया। परेड में डीएसपी सुशील प्रकाश, चौकी प्रभारी, थाना प्रबंधक, ओएसआई प्रवेश, सीडीआई अजय समेत एसपी कार्यालय के अधिकारी और कर्मचारी मौजूद रहे।