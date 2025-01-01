Kaithal News: अंडर-14 राष्ट्रीय बॉक्सिंग में नॉर्थ जोन-2 की खिलाड़ियों ने जीते पांच मुकाबले

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कैथल। आरकेएसडी पब्लिक स्कूल में आयोजित सीबीएसई राष्ट्रीय बालिका बॉक्सिंग चैंपियनशिप के पांचवें दिन अंडर-14 वर्ग के फाइनल मुकाबलों में नॉर्थ जोन-2 की खिलाड़ियों का दबदबा रहा। 11 भार वर्गों के मुकाबलों में इस जोन की खिलाड़ियों ने सबसे अधिक पांच मुकाबलों में जीत दर्ज की।वहीं, सेंट्रल जोन और साउथ जोन-1 की खिलाड़ियों ने दो-दो मुकाबलों में जीत हासिल की जबकि वेस्ट जोन की खिलाड़ी एक मुकाबले में विजेता रही। प्रतियोगिता के छठे दिन मंगलवार को अंडर-17 और अंडर-19 वर्ग के फाइनल मुकाबले होंगे। इसके बाद पदक समारोह आयोजित किया जाएगा। देश के विभिन्न राज्यों से आई बालिका खिलाड़ियों ने प्रतियोगिता में पूरे उत्साह, आत्मविश्वास और खेल भावना के साथ अपनी प्रतिभा का प्रदर्शन किया।अतिथियों ने खिलाड़ियों का बढ़ाया उत्साहपांचवें दिन राष्ट्रीय विद्या समिति के जनरल सेक्रेटरी व प्रबंधक समिति के सदस्य पंकज बंसल, प्रवीन जैन, कैथल के डीएसपी सुशील प्रकाश और डॉ. विनय गुप्ता मौजूद रहे। विद्यालय की प्रधानाचार्या निवेदिता भट्ट ने अतिथियों का स्वागत किया। पंकज बंसल ने कहा कि आज की बेटियां हर क्षेत्र में अपनी प्रतिभा का लोहा मनवा रही हैं और खेलों से देश का नाम रोशन कर रही हैं।अंडर-14 फाइनल के भार वर्गवार विजेता जोनभार वर्ग विजेता खिलाड़ी जोन28-30 किग्रा अर्किथा के. साउथ जोन-130-32 किग्रा सिया पटेल नॉर्थ जोन-232-34 किग्रा प्रियंका नॉर्थ जोन-234-36 किग्रा नैशा वी.के. साउथ जोन-136-38 किग्रा मानसी नॉर्थ जोन-238-40 किग्रा रचिता नॉर्थ जोन-240-42 किग्रा ए. थरुनिका साउथ जोन-142-44 किग्रा सौम्या मेनारिया वेस्ट जोन44-48 किग्रा पाखी शर्मा सेंट्रल जोन46-48 किग्रा साक्षी नॉर्थ जोन-248-50 किग्रा छवि संधू नॉर्थ जोन-2