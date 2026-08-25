Kaithal News: पटवारियों ने दो दिन और बढ़ाई हड़ताल, दो अधिकारियों तहसीलदार व नायब तहसीलदार भी समर्थन में उतरे

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सरकार के खिलाफ लगाए नारेपटवारियों ने मंगलवार को भी लघु सचिवालय में धरना देते हुए सरकार के खिलाफ जमकर नारेबाजी की। दी रेवेन्यू पटवार एवं कानूनगो एसोसिएशन के जिला प्रधान सुरेंद्र खटकड़ ने कहा कि पोर्टल में अभी भी खामियां चल रही हैं। आईटी टीम पोर्टल को ठीक करने का दावा कर रही है जबकि हकीकत में कोई सुधार नहीं हुआ। अभी भी इंतकाल गलत दर्ज हो रहे हैं। न हिस्से ठीक आ रहे हैं और न मालकान के नाम। जब तक पोर्टल ठीक ढंग से काम नहीं करता विरोध जारी रखेंगे। प्रदेश प्रचार सचिव सुखविंदर सिंह ने कहा कि गिरदावरी का समय समाप्त होने को है लेकिन सरकार गंभीर नहीं है। सरकार दूसरे राज्यों की तरह डीसीएस प्राइवेट एजेंसी से कराने का काम करें। महासचिव बलिंद्र सिंह ने कहा कि पटवारी डीसीएस बिल्कुल नहीं करेंगे। इस मौके पर कानूनगो राजेश शर्मा, कृष्ण कुमार, पटवारी राजेश एडवोकेट, रामनिवास, सन्नी देओल, तरसेम कुमार, अशोक कुमार, सुमित, विरेंद्र सिंह, यशपाल और सुरेंद्र सिंह मौजूद रहे।ये काम हो रहे प्रभावित...पटवारियों की हड़ताल के कारण रोजाना होने वाले कामों के साथ ही महत्वपूर्ण कार्य भी अटक गए हैं। जिले में रोजाना करीब 200 से ज्यादा रजिस्ट्री होती हैं जो हड़ताल के कारण नहीं हो पा रही हैं। रोजाना एक हजार के करीब प्रमाणपत्र व 200 से 300 लोन उतारने चढ़ाने के कार्य भी लोगों के नहीं हो पा रहे हैं। इससे लोगों के पैसे से संबंधी जरूरी काम भी अटक गए हैं। वहीं जमाबंदी नकल जैसे छोटे काम भी प्रभावित हैं। जिले में पहले ही 5 हजार से ज्यादा इंतकाल लंबित हैं।पटवारियों से धरने के साथ ही काम करने की अपील भी की गई है, ताकि आमजन का काम होता रहे। साथ ही बातचीत की गई है और पटवारियों का संदेश उच्चाधिकारियों तक भेजा गया है।- रविंद्र हुड्डा, तहसीलदार, कैथल।