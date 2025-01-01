विकसित भारत के संकल्प को लोगों तक पहुंचाएं कार्यकर्ता : आयुष गर्ग

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कैथल। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के 25 वर्षों के राष्ट्र सेवा, समर्पण और संकल्प को जन-जन तक पहुंचाने के उद्देश्य से शुक्रवार को भाजपा शहरी मंडल की ओर से ‘सेवा संकल्प अभियान’ कार्यशाला कार्यालय में आयोजित की गई। मंडल अध्यक्ष आयुष गर्ग की अध्यक्षता में हुई कार्यशाला में पूर्व मंत्री सुभाष सुधा मुख्य अतिथि और पूर्व विधायक लीला राम वक्ता के रूप में मौजूद रहे। कार्यक्रम की शुरुआत अतिथियों और कार्यकर्ताओं ने संयुक्त रूप से दीप प्रज्वलित कर की। मंडल अध्यक्ष आयुष गर्ग ने कार्यकर्ताओं से अभियान को जन-जन तक पहुंचाने का आह्वान किया।उन्होंने कहा कि अभियान के माध्यम से प्रधानमंत्री के सेवा और समर्पण की भावना को जनभागीदारी से जोड़ने के साथ विकसित भारत के संकल्प को लोगों तक पहुंचाया जाएगा। उन्होंने । पूर्व विधायक लीला राम ने बताया कि अभियान प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के जन्मदिन 17 सितंबर से शुरू होकर 17 अक्टूबर तक चलेगा। इस दौरान केंद्र सरकार की कल्याणकारी योजनाओं की जानकारी लोगों तक पहुंचाने के साथ संगठन को बूथ और जमीनी स्तर पर मजबूत करने पर जोर दिया जाएगा। पूर्व मंत्री सुभाष सुधा ने कहा कि सेवा संकल्प अभियान समाज के प्रत्येक वर्ग को सेवा और राष्ट्र निर्माण से जोड़ने का माध्यम बनेगा। अभियान के तहत 13 प्रमुख कार्यक्रम आयोजित किए जाएंगे। इसकी शुरुआत 17 सितंबर को ‘आशीर्वाद का दीया’ कार्यक्रम से होगी। इसके तहत लाभार्थियों के घरों में दीया प्रज्वलित किया जाएगा। इसके अलावा बच्चों की चित्रकला और भाषण प्रतियोगिता, नमो सेवा, गाथा, आंगन का उत्सव, कहानी बदलाव की और विकसित भारत संकल्प यात्रा सहित विभिन्न कार्यक्रम आयोजित होंगे। इस मौके पर जिला महामंत्री जंगीर सिसला, सांसद प्रतिनिधि रविंद्र धीमान, जिला कोषाध्यक्ष अशोक मित्तल, जिला सचिव आशा रानी, पूर्व चेयरमैन यशपाल प्रजापति, सतपाल भारद्वाज, प्रदीप भट्ट, हरीश सचदेवा, विकास सैनी, कर्मवीर जांगड़ा, जय किशन राय और जोगिंदर धीमान सहित मंडल के पदाधिकारी मौजूद रहे