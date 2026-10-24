Kaithal News: कॉलेज की सीढ़ियों से गिरकर पेंटर की मौत

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उनका शव अकादमी ब्लॉक के बेसमेंट की सीढ़ियों के पास लहूलुहान हालत में मिला। गिरने से उनके सिर में गंभीर चोट लगी थी। सूचना मिलने पर सदर थाना पुलिस मौके पर पहुंची और जांच शुरू की। मृतक की पत्नी गीता ने पुलिस को दिए बयान में बताया कि धर्मराज करीब एक महीने से निर्माणाधीन मेडिकल कॉलेज में पेंट का काम कर रहे थे।वे अन्य मजदूरों के साथ मेडिकल कॉलेज परिसर में ही रहते थे। शुक्रवार रात करीब 10 बजे सभी मजदूर खाना खाने के बाद सो गए थे। शनिवार सुबह करीब चार बजे धर्मराज लघुशंका के लिए उठे। इसके बाद वे वापस आकर अपने साथियों के पास बैठ गए। कुछ देर बाद वह टहलते हुए अकादमी ब्लॉक की तरफ चले गए थे।सुबह करीब साढ़े आठ बजे अन्य मजदूरों को अकादमी ब्लॉक के बेसमेंट की सीढ़ियों के पास एक व्यक्ति का शव पड़ा होने की जानकारी मिली। मौके पर पहुंचकर देखा तो वे धर्मराज ही थे। उनके सिर में गंभीर चोट लगी हुई थी और काफी खून बह चुका था। इसके बाद पुलिस को सूचना दी गई। सूचना मिलने पर सदर थाना पुलिस की टीम मौके पर पहुंची और घटनास्थल का निरीक्षण किया। डीएसपी सुशील प्रकाश ने बताया कि सदर थाना प्रभारी कुलदीप देशवाल मौके पर पहुंचे। प्राथमिक जांच में सीढ़ियों से फिसलकर गिरने के कारण मौत होने की बात सामने आई है।