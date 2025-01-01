धान मंडियों में पहुंचा, खरीद का इंतजार : बलविंद्र सिंह
अमर उजाला ब्यूरो
Updated Wed, 23 Sep 2026 12:10 AM IST
Updated Wed, 23 Sep 2026 12:10 AM IST
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कैथल। धान की सरकारी खरीद शुरू नहीं होने पर जिला कैथल के किसान नेता बलविंद्र सिंह भिंडर प्रभावत ने सरकार पर सवाल उठाए हैं। उन्होंने कहा कि मंडियों में धान की आवक शुरू हो चुकी है लेकिन सरकारी खरीद के लिए किसान असमंजस में हैं। किसान पहले ही बारिश, बढ़ती खेती लागत और कम उत्पादन की मार झेल रहा है। भिंडर ने कहा कि खाद, बीज, डीजल, दवाइयों और मजदूरी के खर्च में लगातार बढ़ोतरी से किसानों की लागत बढ़ गई है। मौसम की मार के कारण कई किसानों को उत्पादन में भी नुकसान उठाना पड़ा है। ऐसे हालात में फसल मंडियों तक पहुंचने के बाद उसकी खरीद में देरी किसान की परेशानी को और बढ़ा सकती है। उन्होंने कहा कि सरकार को मंडियों में धान की आवक को देखते हुए खरीद व्यवस्था सुचारु रखने पर ध्यान देना चाहिए। किसानों को फसल बेचने के लिए अनावश्यक इंतजार न करना पड़े और खरीद के साथ उठान तथा भुगतान की प्रक्रिया भी समय पर पूरी हो, इसकी व्यवस्था होनी चाहिए।
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