Kaithal News: खेल दिवस पर गतिविधियों का आयोजन
अमर उजाला ब्यूरो
Updated Sun, 30 Aug 2026 01:04 AM IST
Updated Sun, 30 Aug 2026 01:04 AM IST
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कलायत। राजकीय कन्या वरिष्ठ माध्यमिक विद्यालय कलायत में राष्ट्रीय खेल दिवस के अवसर पर बच्चों में खेलों के प्रति रुचि बढ़ाने के लिए विभिन्न गतिविधियों का आयोजन किया गया। प्रवक्ता विश्व प्रताप सिंह राणा ने बताया कि राष्ट्रीय खेल दिवस महान हॉकी खिलाड़ी मेजर ध्यानचंद की जयंती के उपलक्ष में मनाया जाता है। भारत में प्रतिवर्ष मनाया जाने वाला यह दिवस लोगों को स्वच्छ और सक्रिय जीवन जीने के लिए प्रेरित करता है। प्रधानाचार्य डॉ. रामगोपाल शर्मा, धीर सिंह प्रवक्ता शारीरिक शिक्षा, संदीप मोर, शारीरिक शिक्षा अध्यापक रीना, सुरेंद्र दहिया, गुरनाम सिंह, राज सिंह, राजीव, संजीव, कपिल देव शास्त्री, सीमा रमन, जसविंदर सहित स्टाफ सदस्य उपस्थित रहे। संवाद
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