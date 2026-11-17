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मुख्य अतिथि गुलजार मलिक ने कहा कि सांस्कृतिक उत्सव केवल मनोरंजन का साधन नहीं, बल्कि विद्यार्थियों की छिपी प्रतिभाओं को निखारने और प्रदेश की समृद्ध लोक संस्कृति को संरक्षित करने का सशक्त माध्यम हैं। शिक्षा का उद्देश्य केवल किताबी ज्ञान देना नहीं, बल्कि विद्यार्थियों की प्रतिभा को पहचानकर उन्हें आगे बढ़ने के अवसर देना भी है। नृत्य, संगीत, रागिनी, कविता, भाषण और अभिनय जैसी गतिविधियों में भाग लेने से बच्चों का आत्मविश्वास बढ़ता है और उनकी झिझक दूर होती है।इससे पहले जिला शिक्षा अधिकारी प्रमोद कुमार, जिला परियोजना समन्वयक राजेंद्र आजाद, उप जिला शिक्षा अधिकारी जय भगवान और कार्यक्रम के नोडल अधिकारी छतरपाल ने मुख्य अतिथि का पुष्पगुच्छ और शॉल भेंट कर स्वागत किया। गुलजार मलिक ने कला गैलरी का अवलोकन किया और विद्यार्थियों की ओर से तैयार हरियाणवी संस्कृति पर आधारित कलाकृतियों की सराहना की। इस मौके पर खंड शिक्षा अधिकारी बिमला सिरोही भी मौजूद रही।जिला शिक्षा अधिकारी प्रमोद कुमार ने कहा कि सांस्कृतिक उत्सव विद्यार्थियों को प्रतिभा दिखाने के लिए बेहतर मंच प्रदान करता है। इससे उनमें आत्मविश्वास के साथ नेतृत्व क्षमता का भी विकास होता है।पहले दिन चार विधाओं में 491 विद्यार्थियों ने लिया भागकार्यक्रम के नोडल अधिकारी छतरपाल ने बताया कि पहले दिन कक्षा पांचवीं से आठवीं तक के 491 विद्यार्थियों ने प्रतियोगिताओं में भाग लिया। इनमें समूह नृत्य में 237, अभिनय में 174, एकल नृत्य में 56 और रागिनी में 24 प्रतिभागियों ने प्रस्तुति दी।