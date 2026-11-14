शाम 6:40 बजे के बाद जींद रूट पर नहीं लोकल बस सेवा

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वहीं लंबे रूटों पर चलने वाली बसें भी इन गांवों में नहीं रुकतीं। ऐसे में लोगों को निजी वाहनों का सहारा लेना पड़ता है या फिर लंबें रूट वाले अड्डों पर उतरना पड़ता है। यात्री संदीप, मनोज, सुनील और राजेश ने बताया कि शाम के समय जींद रूट पर बसों की संख्या कम होने से ग्रामीणों को परेशानी झेलनी पड़ती है। विशेषकर उन लोगों को दिक्कत होती है, जिन्हें नौकरी, पढ़ाई या अन्य काम से देर शाम घर लौटना होता है। उन्होंने शाम के समय अतिरिक्त बसें चलाने की मांग की है।नई बसें आने पर किया जाएगा संचालनयातायात प्रबंधक विपुल कुमार ने बताया कि नई बसें आने के बाद विभिन्न रूटों पर बस सेवा का संचालन किया जाएगा। यात्रियों की सुविधा का ध्यान रखा जाएगा और उन्हें किसी प्रकार की परेशानी नहीं आने दी जाएगी।