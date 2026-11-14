Exclusive News एक्सक्लूसिव खबरें
Free E-Paper फ्री में ई-पेपर पढ़ें
ऐप डाउनलोड करें

मेरा शहर

सब्सक्राइब करें
Hindi News ›   Haryana ›   Kaithal News ›   No local bus service on the Jind route after 6:40 PM

शाम 6:40 बजे के बाद जींद रूट पर नहीं लोकल बस सेवा

Sat, 14 Nov 2026 11:50 PM IST
अमर उजाला ब्यूरो
Amar Ujala Bureau अमर उजाला ब्यूरो
Updated Sat, 14 Nov 2026 11:50 PM IST
विज्ञापन
No local bus service on the Jind route after 6:40 PM
कैथल। जींद रूट पर शाम छह बजकर 40 मिनट के बाद बस सेवा उपलब्ध नहीं होने से तारागढ़, गुलियाणा और देवबन सहित आसपास के गांवों के यात्रियों को परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। यात्रियों के अनुसार शाम के समय कामकाज और अन्य जरूरी कार्यों से लौटने वाले लोगों को बस नहीं मिलती।
विज्ञापन

वहीं लंबे रूटों पर चलने वाली बसें भी इन गांवों में नहीं रुकतीं। ऐसे में लोगों को निजी वाहनों का सहारा लेना पड़ता है या फिर लंबें रूट वाले अड्डों पर उतरना पड़ता है। यात्री संदीप, मनोज, सुनील और राजेश ने बताया कि शाम के समय जींद रूट पर बसों की संख्या कम होने से ग्रामीणों को परेशानी झेलनी पड़ती है। विशेषकर उन लोगों को दिक्कत होती है, जिन्हें नौकरी, पढ़ाई या अन्य काम से देर शाम घर लौटना होता है। उन्होंने शाम के समय अतिरिक्त बसें चलाने की मांग की है।
विज्ञापन


नई बसें आने पर किया जाएगा संचालन
यातायात प्रबंधक विपुल कुमार ने बताया कि नई बसें आने के बाद विभिन्न रूटों पर बस सेवा का संचालन किया जाएगा। यात्रियों की सुविधा का ध्यान रखा जाएगा और उन्हें किसी प्रकार की परेशानी नहीं आने दी जाएगी।
विज्ञापन
विज्ञापन
विज्ञापन
विज्ञापन

रहें हर खबर से अपडेट, डाउनलोड करें Android Hindi News App, iOS Hindi News App और Amarujala Hindi News APP अपने मोबाइल पे|
Get all India News in Hindi related to live update of politics, sports, entertainment, technology and education etc. Stay updated with us for all breaking news from India News and more news in Hindi.

विज्ञापन
विज्ञापन
विज्ञापन

एड फ्री अनुभव के लिए अमर उजाला प्रीमियम सब्सक्राइब करें

Next Article

Disclaimer


हम डाटा संग्रह टूल्स, जैसे की कुकीज के माध्यम से आपकी जानकारी एकत्र करते हैं ताकि आपको बेहतर और व्यक्तिगत अनुभव प्रदान कर सकें और लक्षित विज्ञापन पेश कर सकें। अगर आप साइन-अप करते हैं, तो हम आपका ईमेल पता, फोन नंबर और अन्य विवरण पूरी तरह सुरक्षित तरीके से स्टोर करते हैं। आप कुकीज नीति पृष्ठ से अपनी कुकीज हटा सकते है और रजिस्टर्ड यूजर अपने प्रोफाइल पेज से अपना व्यक्तिगत डाटा हटा या एक्सपोर्ट कर सकते हैं। हमारी Cookies Policy, Privacy Policy और Terms & Conditions के बारे में पढ़ें और अपनी सहमति देने के लिए Agree पर क्लिक करें।
Agree

अपना शहर चुनें

Followed