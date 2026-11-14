Kaithal News: पीआर धान की खरीद नहीं होने से किसान परेशान

विज्ञापन

विज्ञापन

विज्ञापन

किसानों का आरोप है कि सरकार ने पीआर धान का समर्थन मूल्य 2461 रुपये प्रति क्विंटल निर्धारित किया है लेकिन प्रशासनिक अधिकारियों और व्यापारियों की मिलीभगत से किसानों पर कम भाव में फसल बेचने का दबाव बनाया जा रहा है। कम रेट पर धान बेचने से मना करने पर नमी का हवाला देकर उन्हें परेशान किया जाता है जबकि उनकी फसल पूरी तरह सूखी हुई है।किसानों ने बताया कि कलायत अनाज मंडी में पर्याप्त जगह नहीं होने के कारण उनकी फसल आसपास के खेतों में बनाए गए खरीद केंद्रों पर पड़ी है। इन केंद्रों पर फसल रखने के लिए पक्का फर्श तक उपलब्ध नहीं है। मौसम खराब होने और बारिश की आशंका के चलते उन्हें अपनी फसल खराब होने का डर सता रहा है। मेघराज राणा ने आरोप लगाया कि एक कर्मचारी और व्यापारी उनके पास पहुंचे थे और 2140 रुपये प्रति क्विंटल के भाव से धान बिकवाने की बात कही थी।खरीद एजेंसी हैफेड की अधिकारी पिंकी बूरा ने बताया कि किसानों की धान की फसल में नमी की जांच की गई थी, जिसमें निर्धारित मानक से अधिक नमी पाई गई। रविवार को दोबारा नमी की जांच कर नियमानुसार खरीद प्रक्रिया अमल में लाई जाएगी।