Kaithal News: जन्माष्टमी के लिए सजे बाजार, श्रद्धालुओं को भा रही मोती जड़ी पोशाक

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कलायत। जन्माष्टमी के लिए बाजारों में रौनक बढ़ने लगी है। बाल गोपाल के शृंगार के लिए इस बार पारंपरिक पोशाकों के साथ-साथ आकर्षक और डिजाइनर परिधान भी बाजार में उपलब्ध हैं। दुकानों पर लड्डू गोपाल के लिए अलग-अलग रंग, कपड़े और डिजाइन की पोशाकें सजाई गई हैं। इनकी कीमत 20 रुपये से शुरू होकर तीन हजार रुपये तक है।समय के साथ लड्डू गोपाल के परिधानों में भी बदलाव आया है। पहले जहां पारंपरिक डिजाइन के चोले ही अधिक पसंद किए जाते थे, वहीं अब भक्त डिजाइनर और फैंसी वर्क वाली पोशाकों को भी पसंद कर रहे हैं। जन्माष्टमी पर बाल गोपाल को सजाने के लिए मोर मुकुट, रंग-बिरंगे परिधान, फूलों की कढ़ाई और मोती जड़ी पोशाकों की मांग बढ़ गई है।दुकानदार संतोष शर्मा ने बताया कि जो भक्त ठाकुर जी का शृंगार पारंपरिक तरीके से करना चाहते हैं, उनके लिए प्लेन रंग के चोले उपलब्ध हैं। इन चोलों के किनारों पर सुनहरे गोटे की पट्टी लगाई गई है। इसके साथ मोर मुकुट वाली पोशाक भी विशेष रूप से तैयार की गई है, जिसमें कान्हा मोरपंखों के बीच विराजमान नजर आते हैं।उन्होंने बताया कि कन्हैया की ड्रेस के घेर पर फूलों की कढ़ाई वाली पोशाकें भी लोगों को खूब पसंद आ रही हैं। गुलाब और अन्य रंग-बिरंगे फूलों से सजी पोशाक पहनने के बाद बाल गोपाल का स्वरूप और भी मनमोहक दिखाई देता है। इसके अलावा इन दिनों पोम-पोम डिजाइन वाली पोशाक भी ट्रेंड में है।मोती जड़ा पीताम्बर भी पसंदसंतोष शर्मा ने बताया कि पीले वस्त्र यानी पीताम्बर को बाल गोपाल के शृंगार में विशेष महत्व दिया जाता है। इसी को ध्यान में रखते हुए बाजार में मोती जड़े पीताम्बर भी उपलब्ध हैं। मोतियों की कारीगरी पोशाक को आकर्षक और शाही लुक देती है। इसके अलावा अलग-अलग रंगों और प्रिंट वाली पोशाकों की मांग भी बढ़ रही है।अलग-अलग कपड़ों में उपलब्ध हैं पोशाकेंदुकानदार ज्योति ने बताया कि बाजारों में उपलब्ध ठाकुर जी की पोशाकों में शिफॉन बेस, वेलवेट और सिल्क हेवी, कॉटन और सूती, राजस्थानी और पिछवाई प्रिंट के अलावा पारंपरिक वृंदावन स्टाइल की फ्लोरल थ्रेड एम्ब्रॉयडरी वाली पोशाकें शामिल हैं। साधारण व छोटे वस्त्र साइज 0 से 2 की पोशाक 20 से 150 रुपये तक, मध्यम आकार व फैंसी वर्क साइज 3 से 5 तक 200 से 550 रुपये तक और हेवी डिजाइनर और बड़े साइज 6 से 12 तक 650 से 3 हजार रुपये की कीमतों में उपलब्ध हैं।