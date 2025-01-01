फ्री ई-पेपर
पर्सनलाइज़्ड फ़ीड
पर्सनलाइज़्ड नोटिफ़िकेशन
चलते-फिरते ख़बरें
लॉयल्टी रिवॉर्ड्स
डाउनलोड करें

मेरा शहर

सब्सक्राइब करें
Hindi News ›   Haryana ›   Kaithal News ›   Make cleanliness a habit; only then will a clean society be created: Satish Munjal

स्वच्छता को आदत बनाएं तभी बनेगा स्वच्छ समाज : सतीश मुंजाल

Sun, 27 Sep 2026 12:06 AM IST
अमर उजाला ब्यूरो
Amar Ujala Bureau अमर उजाला ब्यूरो
Updated Sun, 27 Sep 2026 12:06 AM IST
विज्ञापन
Make cleanliness a habit; only then will a clean society be created: Satish Munjal
सेवा संकल्प अभियान में हिस्सा लेते हुए मुख्य अति​थि, बच्चे व अन्य। विज्ञप्ति सेवा संकल्प अभियान
कैथल। सेवा संकल्प अभियान के तहत नगर पालिका क्षेत्र में स्वच्छता के लिए जागरूकता अभियान चलाया गया। हरियाणा गौ सेवा आयोग के सदस्य मनोनीत पार्षद एवं पूर्व सरपंच सतीश मुंजाल ने नगर पालिका अधिकारियों कर्मचारियों सफाई कर्मचारियों और जनप्रतिनिधियों के साथ श्रमदान किया। उन्होंने लोगों से स्वच्छता को अपनी जिम्मेदारी समझने और सार्वजनिक स्थानों को साफ रखने का आह्वान किया। सतीश मुंजाल ने कहा कि स्वच्छता का दायित्व केवल सफाई कर्मचारियों तक सीमित नहीं है। प्रत्येक नागरिक को अपने घर के साथ गली मोहल्ले और सार्वजनिक स्थानों की सफाई का भी ध्यान रखना चाहिए। सफाई कर्मचारी पूरी मेहनत और निष्ठा से अपनी जिम्मेदारी निभा रहे हैं। ऐसे में आम लोगों का भी कर्तव्य है कि वे कचरा इधर-उधर न फैलाएं और सफाई व्यवस्था बनाए रखने में सहयोग करें। उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के जन्मदिन 17 सितंबर से 17 अक्टूबर तक चल रहे सेवा संकल्प अभियान के माध्यम से लोगों को सेवा और सामाजिक जिम्मेदारी से जोड़ने का प्रयास किया जा रहा है। स्वच्छ वातावरण स्वस्थ जीवन के लिए जरूरी है और इसके लिए सभी की सामूहिक भागीदारी आवश्यक है।

सेवा संकल्प अभियान में हिस्सा लेते हुए मुख्य अतिथि, बच्चे व अन्य। विज्ञप्ति सेवा संकल्प अभियान

सेवा संकल्प अभियान में हिस्सा लेते हुए मुख्य अतिथि, बच्चे व अन्य। विज्ञप्ति सेवा संकल्प अभियान

विज्ञापन
विज्ञापन
विज्ञापन

रहें हर खबर से अपडेट, डाउनलोड करें Android Hindi News App, iOS Hindi News App और Amarujala Hindi News APP अपने मोबाइल पे|
Get all India News in Hindi related to live update of politics, sports, entertainment, technology and education etc. Stay updated with us for all breaking news from India News and more news in Hindi.

विज्ञापन
विज्ञापन
विज्ञापन

एड फ्री अनुभव के लिए अमर उजाला प्रीमियम सब्सक्राइब करें

Next Article

Disclaimer


हम डाटा संग्रह टूल्स, जैसे की कुकीज के माध्यम से आपकी जानकारी एकत्र करते हैं ताकि आपको बेहतर और व्यक्तिगत अनुभव प्रदान कर सकें और लक्षित विज्ञापन पेश कर सकें। अगर आप साइन-अप करते हैं, तो हम आपका ईमेल पता, फोन नंबर और अन्य विवरण पूरी तरह सुरक्षित तरीके से स्टोर करते हैं। आप कुकीज नीति पृष्ठ से अपनी कुकीज हटा सकते है और रजिस्टर्ड यूजर अपने प्रोफाइल पेज से अपना व्यक्तिगत डाटा हटा या एक्सपोर्ट कर सकते हैं। हमारी Cookies Policy, Privacy Policy और Terms & Conditions के बारे में पढ़ें और अपनी सहमति देने के लिए Agree पर क्लिक करें।
Agree

अपना शहर चुनें

AU ऐप में पढ़ें

Followed