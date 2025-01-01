स्वच्छता को आदत बनाएं तभी बनेगा स्वच्छ समाज : सतीश मुंजाल
अमर उजाला ब्यूरो
Updated Sun, 27 Sep 2026 12:06 AM IST
Updated Sun, 27 Sep 2026 12:06 AM IST
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कैथल। सेवा संकल्प अभियान के तहत नगर पालिका क्षेत्र में स्वच्छता के लिए जागरूकता अभियान चलाया गया। हरियाणा गौ सेवा आयोग के सदस्य मनोनीत पार्षद एवं पूर्व सरपंच सतीश मुंजाल ने नगर पालिका अधिकारियों कर्मचारियों सफाई कर्मचारियों और जनप्रतिनिधियों के साथ श्रमदान किया। उन्होंने लोगों से स्वच्छता को अपनी जिम्मेदारी समझने और सार्वजनिक स्थानों को साफ रखने का आह्वान किया। सतीश मुंजाल ने कहा कि स्वच्छता का दायित्व केवल सफाई कर्मचारियों तक सीमित नहीं है। प्रत्येक नागरिक को अपने घर के साथ गली मोहल्ले और सार्वजनिक स्थानों की सफाई का भी ध्यान रखना चाहिए। सफाई कर्मचारी पूरी मेहनत और निष्ठा से अपनी जिम्मेदारी निभा रहे हैं। ऐसे में आम लोगों का भी कर्तव्य है कि वे कचरा इधर-उधर न फैलाएं और सफाई व्यवस्था बनाए रखने में सहयोग करें। उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के जन्मदिन 17 सितंबर से 17 अक्टूबर तक चल रहे सेवा संकल्प अभियान के माध्यम से लोगों को सेवा और सामाजिक जिम्मेदारी से जोड़ने का प्रयास किया जा रहा है। स्वच्छ वातावरण स्वस्थ जीवन के लिए जरूरी है और इसके लिए सभी की सामूहिक भागीदारी आवश्यक है।
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