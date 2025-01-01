फ्री ई-पेपर
पर्सनलाइज़्ड फ़ीड
पर्सनलाइज़्ड नोटिफ़िकेशन
चलते-फिरते ख़बरें
लॉयल्टी रिवॉर्ड्स
डाउनलोड करें

मेरा शहर

सब्सक्राइब करें
Hindi News ›   Haryana ›   Kaithal News ›   Mahatma Gandhi showed the country the path through truth and non-violence: Pragya Pasha

महात्मा गांधी ने सत्य और अहिंसा से देश को दिखाई राह : प्रज्ञा पाशा

Sun, 04 Oct 2026 12:05 AM IST
अमर उजाला ब्यूरो
Amar Ujala Bureau अमर उजाला ब्यूरो
Updated Sun, 04 Oct 2026 12:05 AM IST
विज्ञापन
Mahatma Gandhi showed the country the path through truth and non-violence: Pragya Pasha
कार्यक्रम में मौजूद महिला कांग्रेस की सदस्य। विज्ञप्ति
कैथल। महात्मा गांधी और पूर्व प्रधानमंत्री लाल बहादुर शास्त्री की जयंती के अवसर पर शुक्रवार देर शाम महिला कांग्रेस की ओर से जनहित के मुद्दों को लेकर बैठक आयोजित की गई। इसमें दोनों महापुरुषों को श्रद्धांजलि दी गई और उनके आदर्शों को याद किया गया। बैठक में वरिष्ठ कांग्रेसी नेता प्रज्ञा पाशा जैन ने कहा कि महात्मा गांधी ने सत्य, अहिंसा और न्याय के सिद्धांतों से देश को दिशा दी, जबकि लाल बहादुर शास्त्री ने सादगी, ईमानदारी और राष्ट्रसेवा की मिसाल कायम की।
विज्ञापन

साथ ही उन्होंने महात्मा गांधी और लाल बहादुर शास्त्री के आदर्शों को सामाजिक जीवन में अपनाने पर जोर दिया। बैठक में वोट चोरी के आरोप, महंगाई, बेरोजगारी और आर्थिक बोझ जैसे मुद्दे उठाए गए। विधायक आदित्य सुरजेवाला और राज्यसभा सांसद रणदीप सिंह सुरजेवाला के जनहित के मुद्दों पर भी चर्चा हुई। अखिल भारतीय महिला कांग्रेस अध्यक्ष अलका लाम्बा और हरियाणा अध्यक्ष पर्ल चौधरी के नेतृत्व में हुए कार्यक्रम की अगुवाई वरिष्ठ कांग्रेसी प्रज्ञा पाशा जैन और सुशीला शर्मा ने की।
विज्ञापन

चंडीगढ़ में कथित वोट चोरी आंदोलन में शामिल महिला कार्यकर्ताओं के साहस की सराहना की गई। सुशीला शर्मा ने कहा कि गांधी और शास्त्री के आदर्श आज भी समाज के लिए मार्गदर्शक हैं। कार्यक्रम में सुनीता राणा, सोनिया, चित्रा, पूनम, रेखा, अनामिका, नायशा, कुसुम, पूजा, सत्या और रेशमा सहित बड़ी संख्या में महिला कांग्रेस कार्यकर्ता मौजूद रहीं।
विज्ञापन
विज्ञापन
विज्ञापन
विज्ञापन

रहें हर खबर से अपडेट, डाउनलोड करें Android Hindi News App, iOS Hindi News App और Amarujala Hindi News APP अपने मोबाइल पे|
Get all India News in Hindi related to live update of politics, sports, entertainment, technology and education etc. Stay updated with us for all breaking news from India News and more news in Hindi.

विज्ञापन
विज्ञापन
विज्ञापन

एड फ्री अनुभव के लिए अमर उजाला प्रीमियम सब्सक्राइब करें

Next Article

Disclaimer


हम डाटा संग्रह टूल्स, जैसे की कुकीज के माध्यम से आपकी जानकारी एकत्र करते हैं ताकि आपको बेहतर और व्यक्तिगत अनुभव प्रदान कर सकें और लक्षित विज्ञापन पेश कर सकें। अगर आप साइन-अप करते हैं, तो हम आपका ईमेल पता, फोन नंबर और अन्य विवरण पूरी तरह सुरक्षित तरीके से स्टोर करते हैं। आप कुकीज नीति पृष्ठ से अपनी कुकीज हटा सकते है और रजिस्टर्ड यूजर अपने प्रोफाइल पेज से अपना व्यक्तिगत डाटा हटा या एक्सपोर्ट कर सकते हैं। हमारी Cookies Policy, Privacy Policy और Terms & Conditions के बारे में पढ़ें और अपनी सहमति देने के लिए Agree पर क्लिक करें।
Agree

अपना शहर चुनें

AU ऐप में पढ़ें

Followed