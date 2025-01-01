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विपक्ष में रहकर भी विकास कार्यों में कमी नहीं आने देंगे : सुरजेवाला

Sun, 04 Oct 2026 12:13 AM IST
अमर उजाला ब्यूरो
Amar Ujala Bureau अमर उजाला ब्यूरो
Updated Sun, 04 Oct 2026 12:13 AM IST
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We will not let development work suffer, even while in the opposition: Surjewala
रविदासिया चौपाल में नवनिर्मित आयरन शेड का उद्घाटन करते हुए विधायक आदित्य सुरजेवाला। विज्ञप्ति
संवाद न्यूज एजेंसी
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कैथल। कांग्रेस विधायक आदित्य सुरजेवाला ने गांव दिवाल स्थित रविदासिया चौपाल में नवनिर्मित आयरन शेड का उद्घाटन किया। विधायक ने कहा कि विपक्ष में होने के बावजूद क्षेत्र के विकास कार्यों में कोई कमी नहीं रहने दी जाएगी। जनहित के कार्यों को राजनीतिक रंग से ऊपर रखते हुए प्राथमिकता दी जाएगी।
इस दौरान गांव के सैकड़ों लोगों और स्थानीय जनप्रतिनिधियों ने विधायक को पगड़ी पहनाकर सम्मानित किया। उद्घाटन के बाद आदित्य सुरजेवाला ने कहा कि रविदासिया भवन समाज के कमजोर वर्गों के उत्थान, शिक्षा और सामाजिक न्याय के लिए महत्वपूर्ण स्थान है।
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यहां ग्रामीण सामाजिक कार्यक्रम, बैठकें और अन्य सामुदायिक गतिविधियां बेहतर तरीके से कर सकेंगे। इस अवसर पर निशान सिंह, करनैल सिंह, मेजर सिंह, सिंदा राम, मनी राम, बाली राम, गेजा राम, जसमेर सिंह, ज्ञान सिंह, पिचू, सत्तू, पाला राम वाल्मीकि, नितिन आदि मौजूद रहे।
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