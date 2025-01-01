Kaithal News: पुंडरी की नन्ही काश्वी ने इंडिया टैलेंट फाइट के फाइनल में बनाई जगह

पूंडरी। पूंडरी की 8 वर्षीय बेटी काश्वी ने अपनी अद्भुत नृत्य कला से क्षेत्र का नाम रोशन कर दिया है। ध्रुव पब्लिक स्कूल फतेहपुर में तीसरी कक्षा की छात्रा काश्वी ने कम उम्र में ही कई बड़े मंचों पर शानदार प्रदर्शन कर दर्शकों और निर्णायकों का दिल जीत लिया है। काश्वी ने प्रतिष्ठित मंच इंडिया टैलेंट फाइट के फाइनल में अपनी जगह बनाकर एक बड़ी उपलब्धि हासिल की है। इंडिया टैलेंट फाइट के जज बॉलीवुड एक्टर व कोरियोग्राफर गीता मां के सामने उत्तराखंड में काश्वी ने प्रस्तुति दी। परिजनों के अनुसार काश्वी बचपन से ही नृत्य के प्रति विशेष रुचि रखती हैं और नियमित अभ्यास के माध्यम से प्रतिभा को लगातार निखार रही हैं। उनकी मेहनत, लगन और आत्मविश्वास ने यह सिद्ध कर दिया है कि प्रतिभा उम्र की मोहताज नहीं होती। काश्वी की सफलता से परिवार, विद्यालय और पूरे पुंडरी क्षेत्र में खुशी और गर्व का माहौल है। क्षेत्र के गणमान्य लोगों, शिक्षकों और शुभचिंतकों ने उन्हें बधाई देते हुए उज्ज्वल भविष्य की शुभकामनाएं दी हैं। इस नन्ही बेटी की उपलब्धि अन्य बच्चों के लिए भी प्रेरणा बन रही है।

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