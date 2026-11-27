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खंड कृषि अधिकारी डॉ. जगबीर लांबा ने कहा कि मिट्टी कृषि व्यवस्था और जीवन का आधार है। स्वस्थ मिट्टी से ही गुणवत्तापूर्ण और पौष्टिक खाद्यान्न का उत्पादन संभव है।उन्होंने कहा कि रासायनिक उर्वरकों के असंतुलित प्रयोग और फसल अवशेष जलाने से मिट्टी की गुणवत्ता प्रभावित होती है। इसलिए किसानों को खेतों की मिट्टी की जांच करवाकर मृदा स्वास्थ्य कार्ड के अनुसार खाद व उर्वरकों का प्रयोग करना चाहिए।उन्होंने किसानों को नाइट्रोजन, फास्फोरस और पोटाश का संतुलित इस्तेमाल करने के साथ गोबर की खाद, कम्पोस्ट और वर्मी कम्पोस्ट अपनाने की सलाह दी। जीवामृत, बीजामृत और घनजीवामृत जैसी प्राकृतिक खेती की विधियों की जानकारी दी।अधिकारियों ने किसानों से फसल अवशेषों का उचित प्रबंधन करने और दलहनी फसलों को खेती में शामिल करने की अपील की।