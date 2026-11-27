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हालांकि यह आधिकारिक आंकड़ा नहीं है। अब तक किसी भी खंड विकास एवं पंचायत अधिकारी (बीडीपीओ) ने ग्राम पंचायतों की रिपोर्ट नहीं दी है। जिला परिषद के मुख्य कार्यकारी अधिकारी गुलजार मलिक ने जिला परिषद और पांचों ब्लॉक समितियों की रिपोर्ट मुख्यालय भेज दी है। हालांकि जिले की सभी 277 ग्राम पंचायतों के खातों से निकाली गई राशि का पूरा ब्योरा अभी नहीं मिला है। इसके लिए सीईओ ने सभी बीडीपीओ को दोबारा पत्र लिखकर अपने-अपने ब्लॉक की रिपोर्ट जल्द भेजने के निर्देश दिए हैं। उनका कहना है कि ग्राम पंचायतों की रिपोर्ट मिलने के बाद ही पूरे जिले में निकाली गई सरकारी राशि का वास्तविक आंकड़ा सामने आएगा।बॉक्सढांड ब्लॉक समिति का खाता खालीजांच में जिला परिषद कैथल के खाते से 37 लाख 21 हजार रुपये निकाले जाने की जानकारी मिली है। वहीं ढांड ब्लॉक समिति के खाते से सबसे ज्यादा 2 करोड़ 80 लाख 47 हजार 789 रुपये निकाले गए। इसके अलावा सीवन ब्लॉक समिति से 9 लाख 90 हजार, राजौंद से 1 लाख 30 हजार, गुहला से 40 लाख 47 हजार और कलायत ब्लॉक समिति के खाते से 74 हजार रुपये निकाले गए हैं। इन सभी खातों से 9 से 15 नवंबर के बीच राशि निकाली गई। सबसे गंभीर स्थिति ढांड ब्लॉक समिति की है, जहां निकासी के बाद खाता खाली हो गया। वहीं कैथल और पूंडरी ब्लॉक समिति के खाते सुरक्षित हैं।पाई पंचायत से एक करोड़ से ज्यादा निकालेग्राम पंचायतों के खातों से निकासी के पहले सामने आए ब्योरे के अनुसार, 13 पंचायतों से कुल 1 करोड़ 64 लाख 91 हजार 206 रुपये निकाले गए थे। इनमें गांव पाई की पंचायत सबसे अधिक प्रभावित रही। सरपंच राजबाला के अनुसार पंचायत के खाते से 1 करोड़ 82 हजार 206 रुपये निकाले गए। गांव नैना की पंचायत के खाते से करीब 10 लाख रुपये और मटौर पंचायत के खाते से भी करीब 10 लाख रुपये निकाले जाने की जानकारी सामने आई थी। अन्य पंचायतों के खातों से भी लाखों रुपये गायब हुए थे।आठ करोड़ की किस्त आने के बाद सामने आया मामलास्टेट फाइनेंस कमीशन की तीसरी किस्त के तहत जिले को करीब आठ करोड़ रुपये मिले थे। इसके बाद खातों से करोड़ों रुपये निकलने का मामला सामने आया। अब सभी 277 ग्राम पंचायतों की रिपोर्ट आने के बाद ही स्पष्ट होगा कि कितनी पंचायतें प्रभावित हुई हैं और सरकारी खजाने को कुल कितना नुकसान पहुंचा है।जिला परिषद और पांच ब्लॉक समितियों की रिपोर्ट मुख्यालय भेज दी गई है। ग्राम पंचायतों की रिपोर्ट आना बाकी है। सभी बीडीपीओ को जल्द रिपोर्ट देने के लिए कहा गया है।- गुलजार मलिक, मुख्य कार्यकारी अधिकारी, जिला परिषद