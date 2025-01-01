Kaithal News: मुख्य चुनाव आयुक्त के इस्तीफे के लिए वकीलों ने किया प्रदर्शन

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कैथल। जिला बार एसोसिएशन के पूर्व प्रधान पीएल भारद्वाज के नेतृत्व में वकीलों ने मुख्य चुनाव आयुक्त ज्ञानेश कुमार के खिलाफ प्रदर्शन किया। प्रदर्शनकारी वकीलों ने उनके इस्तीफे की मांग करते हुए नारेबाजी की और उपायुक्त के जरिये राष्ट्रपति के नाम ज्ञापन सौंपा।वकीलों ने चुनाव आयोग की कार्यप्रणाली पर सवाल उठाते हुए चुनाव प्रक्रिया में निष्पक्षता, पारदर्शिता और जवाबदेही सुनिश्चित करने की मांग की। पीएल भारद्वाज ने कहा कि लोकतांत्रिक व्यवस्था में चुनाव आयोग की भूमिका बेहद महत्वपूर्ण है। आयोग की निष्पक्षता और विश्वसनीयता बनाए रखना जरूरी है, ताकि आम नागरिकों का संवैधानिक संस्थाओं पर भरोसा कायम रहे। उन्होंने कहा कि यदि चुनाव आयोग की कार्यप्रणाली को लेकर सवाल उठते हैं, तो उनकी निष्पक्ष जांच होनी चाहिए और संबंधित मामलों में जवाबदेही तय की जानी चाहिए। प्रत्येक नागरिक के मताधिकार का सम्मान होना चाहिए।निष्पक्ष समीक्षा की मांगभारद्वाज ने मुख्य चुनाव आयुक्त ज्ञानेश कुमार के कार्यकाल और कार्यप्रणाली से जुड़े विवादों की निष्पक्ष समीक्षा करने की मांग की। उन्होंने कहा कि लोकतांत्रिक मूल्यों और संवैधानिक मर्यादाओं की रक्षा के लिए उचित कदम उठाए जाने चाहिए। प्रदर्शनकारी वकीलों ने राष्ट्रपति से मामले में हस्तक्षेप करने और ज्ञापन में उठाई गई मांगों पर गंभीरता से विचार करने की अपील की। इस अवसर पर एडवोकेट सुरेंद्र रांझा, प्रवीण शर्मा, मुकेश शर्मा, ऋतुराज, गौरव शर्मा, मनोज कालिया, मानव मदान, जितेंद्र कुमार, मुकेश राणा, अमृत लाल मलिक, सतबीर राविश, सतपाल शर्मा, बलजीत मोर आदि मौजूद रहे।