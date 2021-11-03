Kaithal News: 26 ग्राम पंचायतों में होंगे जल अर्पण दिवस कार्यक्रम

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बैठक नोडल अधिकारी व कार्यकारी अभियंता जगदीप दलाल के मार्गदर्शन में हुई। दीपक कुमार ने कहा कि कार्यक्रम का उद्देश्य पूर्ण हो चुकी पेयजल योजनाओं को ग्रामीण समुदाय को समर्पित करने के साथ इनके उचित संचालन और रखरखाव के प्रति ग्रामीणों को जागरूक करना है। उन्होंने बीआरसी को ग्राम पंचायतों और ग्राम जल एवं सीवरेज समितियों के साथ समन्वय कर तैयारियां समय पर पूरी करने के निर्देश दिए। कार्यकारी अभियंता जगदीप दलाल ने कहा कि कार्यक्रमों को महज औपचारिकता न बनाकर ग्रामीणों की सक्रिय भागीदारी से जनजागरूकता अभियान का रूप दिया जाए। इस दौरान ग्रामीणों को जल संरक्षण, सुरक्षित पेयजल, जल गुणवत्ता और पेयजल योजनाओं के रखरखाव की जानकारी दी जाएगी।दीपक कुमार ने बताया कि 26 चयनित ग्राम पंचायतों में गुहला की नौ, सीवन की छह, कलायत की चार, राजौंद की चार, कैथल की दो और पूंडरी की एक पंचायत शामिल है। कार्यक्रमों में ग्राम जल एवं सीवरेज समितियों, स्वयं सहायता समूहों और स्थानीय लोगों की भागीदारी सुनिश्चित की जाएगी। बैठक में बीआरसी रघबीर सिंह, बलकार सिंह, चंद्रशेखर और संदीप कुमार मौजूद रहे।