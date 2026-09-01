फ्री ई-पेपर
पर्सनलाइज़्ड फ़ीड
पर्सनलाइज़्ड नोटिफ़िकेशन
चलते-फिरते ख़बरें
लॉयल्टी रिवॉर्ड्स
डाउनलोड करें

मेरा शहर

सब्सक्राइब करें
Hindi News ›   Haryana ›   Kaithal News ›   Information regarding prevention of TB, dengue, malaria, and chikungunya was provided in Serdha village.

Kaithal News: गांव सेरधा में टीबी, डेंगू, मलेरिया और चिकनगुनिया से बचाव की दी जानकारी

Tue, 01 Sep 2026 11:31 PM IST
अमर उजाला ब्यूरो
Amar Ujala Bureau अमर उजाला ब्यूरो
Updated Tue, 01 Sep 2026 11:31 PM IST
विज्ञापन
Information regarding prevention of TB, dengue, malaria, and chikungunya was provided in Serdha village.
बैठक के दौरान टीबी मरीजों को गोद लेते सरपंच व स्वास्थ्य विभाग के कर्मचारी। विज्ञ​प्ति
राजौंद। पीएचसी करोड़ा के अधीन आने वाले गांव सेरधा में स्वास्थ्य विभाग की ओर से स्वास्थ्य जागरूकता बैठक आयोजित की गई। बैठक में ग्रामीणों को टीबी समेत मलेरिया, डेंगू और चिकनगुनिया से बचाव के उपायों की जानकारी दी गई। कार्यक्रम मुख्य चिकित्सा अधिकारी डॉ. संदीप सिंह और सीएचसी राजौंद के दिशा-निर्देश पर हेल्थ इंस्पेक्टर राजेश कुमार की अगुवाई में हुआ। टीबी सुपरवाइजर अनिल कुमार ने ग्रामीणों को टीबी के लक्षण, बचाव और उपचार के बारे में जानकारी दी। उन्होंने बताया कि समय पर जांच और नियमित रूप से दवा लेने से टीबी पूरी तरह ठीक हो सकती है। टीबी मरीज के संपर्क में रहने वाले लोगों को संक्रमण से बचाव के लिए आवश्यक दवा भी दी जा रही है। राजेश कुमार ने बेटी बचाओ-बेटी पढ़ाओ अभियान के तहत बेटियों को शिक्षा, सुरक्षा और सम्मान देने का आह्वान किया। बैठक के दौरान ग्राम सरपंच ने टीबी मरीजों को गोद लेकर उनके स्वास्थ्य, खान-पान और उपचार में सहयोग करने का संकल्प लिया। इस अवसर पर सुखबीर सिंह सहित गांव के गणमान्य लोग और स्वास्थ्य विभाग के कर्मचारी मौजूद रहे।

बैठक के दौरान टीबी मरीजों को गोद लेते सरपंच व स्वास्थ्य विभाग के कर्मचारी। विज्ञप्ति

बैठक के दौरान टीबी मरीजों को गोद लेते सरपंच व स्वास्थ्य विभाग के कर्मचारी। विज्ञप्ति

विज्ञापन
विज्ञापन
विज्ञापन

रहें हर खबर से अपडेट, डाउनलोड करें Android Hindi News App, iOS Hindi News App और Amarujala Hindi News APP अपने मोबाइल पे|
Get all India News in Hindi related to live update of politics, sports, entertainment, technology and education etc. Stay updated with us for all breaking news from India News and more news in Hindi.

विज्ञापन
विज्ञापन
विज्ञापन

एड फ्री अनुभव के लिए अमर उजाला प्रीमियम सब्सक्राइब करें

Next Article

Disclaimer


हम डाटा संग्रह टूल्स, जैसे की कुकीज के माध्यम से आपकी जानकारी एकत्र करते हैं ताकि आपको बेहतर और व्यक्तिगत अनुभव प्रदान कर सकें और लक्षित विज्ञापन पेश कर सकें। अगर आप साइन-अप करते हैं, तो हम आपका ईमेल पता, फोन नंबर और अन्य विवरण पूरी तरह सुरक्षित तरीके से स्टोर करते हैं। आप कुकीज नीति पृष्ठ से अपनी कुकीज हटा सकते है और रजिस्टर्ड यूजर अपने प्रोफाइल पेज से अपना व्यक्तिगत डाटा हटा या एक्सपोर्ट कर सकते हैं। हमारी Cookies Policy, Privacy Policy और Terms & Conditions के बारे में पढ़ें और अपनी सहमति देने के लिए Agree पर क्लिक करें।
Agree

अपना शहर चुनें

AU ऐप में पढ़ें

Followed