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Kaithal News: मकान में आग से लाखों का सामान जला

Sun, 08 Nov 2026 12:23 AM IST
अमर उजाला ब्यूरो
Amar Ujala Bureau अमर उजाला ब्यूरो
Updated Sun, 08 Nov 2026 12:23 AM IST
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Goods worth lakhs destroyed in house fire
मकान में आगजनी से जला हुआ सामान। संवाद - फोटो : Villagers
संवाद न्यूज एजेंसी
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कैथल। सेक्टर-19 में शनिवार दोपहर एक मकान में अचानक आग लग गई। आग की शुरुआत स्टोर रूम से हुई और देखते ही देखते कमरे तक फैल गई। आग लगने के कारणों का अभी स्पष्ट पता नहीं चल पाया है। आग से लाखों रुपये का सामान जलकर राख हो गया। गनीमत रही कि पड़ोसियों की सूझबूझ से मकान में रह रहे बच्चों को सुरक्षित बाहर निकाल लिया गया और बड़ा हादसा टल गया। मकान से धुआं निकलता देखकर आसपास के लोग तुरंत मदद के लिए पहुंचे। मकान की ऊपरी मंजिल पर किराये पर रह रहे परिवार के बच्चे भी अंदर मौजूद थे। ऐसे में पड़ोसियों ने सूझबूझ दिखाते हुए बच्चों को दूसरी बालकनी और छतों के रास्ते सुरक्षित नीचे उतारा। इसके बाद पड़ोसियों ने दमकल विभाग को सूचना दी और दमकल की गाड़ी मौके पर बुलवाई। स्टोर रूम में खाली सिलेंडर भी रखा हुआ था। अगर उसमें गैस भरी होती तो हादसा और गंभीर हो सकता था।

मकान मालिक सौरभ ने बताया कि आग की चपेट में आने से एसी, पंखे, सिलाई मशीन, कपड़े और जरूरी कागजात सहित काफी सामान जल गया। परिवार के अनुसार आग से करीब डेढ़ से दो लाख रुपये का नुकसान हुआ है। दमकल कर्मियों ने भी बताया कि पड़ोसियों की तत्परता और सूझबूझ से बच्चों को सुरक्षित निकालने और बड़ा हादसा टालने में मदद मिली।
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दमकल केंद्र इंचार्ज नरेश कुमार ने बताया कि आग लगने की सूचना मिलते ही टीम मौके पर पहुंच गई थी। कर्मचारियों ने काफी मशक्कत के बाद आग पर काबू पा लिया। मकान की दूसरी मंजिल पर बने स्टोर में गत्ता, खाली सिलेंडर और अन्य सामान रखा हुआ था। उन्होंने बताया कि आग से हुए नुकसान का आकलन किया जा रहा है। स्टोर में सिलेंडर खाली होने के कारण बड़ा हादसा टल गया। सिलेंडर भरा होता तो नुकसान अधिक हो सकता था।
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