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प्रतियोगिताओं के परिणाम 20 नवंबर को फाइनल प्रस्तुतियों के बाद घोषित किए जाएंगे। पहले दिन महोत्सव का शुभारंभ सहायक आयुक्त अंडर ट्रेनिंग शिवानी पांचाल और जिला परिषद के मुख्य कार्यकारी अधिकारी गुलजार मलिक ने दीप प्रज्वलित कर किया। आईटीआई के जिला नोडल अधिकारी जगमोहन और राजकीय आईटीआई कलायत के प्रधानाचार्य भूपेंद्र पाल ने अतिथियों का स्वागत किया। शिवानी पांचाल ने कहा कि युवा नशे से दूर रहकर अपनी ऊर्जा शिक्षा, खेल और रचनात्मक गतिविधियों में लगाएं। गुलजार मलिक ने कहा कि ऐसे आयोजन युवाओं में आत्मविश्वास, अनुशासन और नेतृत्व क्षमता विकसित करते हैं। जगमोहन ने युवाओं से सकारात्मक सोच के साथ देश के विकास में योगदान देने का आह्वान किया।मंच संचालन मीनाक्षी और रणधीर सिंह ने किया। इस अवसर पर राजकीय आईटीआई महिला कैथल के प्रधानाचार्य सुरेंद्र सिंह सहित विभिन्न संस्थानों के शिक्षक और अधिकारी मौजूद रहे।