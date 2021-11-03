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सीवन। ब्लॉक शिक्षा अधिकारी (बीईओ) राकेश कुमार ने राजकीय वरिष्ठ माध्यमिक विद्यालय लदाना चक्कू का निरीक्षण किया। इस दौरान उन्होंने कक्षाओं में जाकर विद्यार्थियों की पढ़ाई और शिक्षण कार्य का जायजा लिया। उन्होंने बच्चों से बातचीत कर उनकी शैक्षणिक गतिविधियों के बारे में जानकारी प्राप्त की। निरीक्षण के दौरान बीईओ ने विद्यालय में शिक्षण व्यवस्था का अवलोकन किया। इसके साथ ही मध्याह्न भोजन योजना के तहत बच्चों को उपलब्ध करवाए जा रहे भोजन की गुणवत्ता, साफ-सफाई और भोजन वितरण की प्रक्रिया की भी जांच की। उन्होंने विद्यालय में चल रही व्यवस्थाओं की जानकारी ली। विद्यालय के प्रधानाचार्य सुरेश कुमार भी इस दौरान उपस्थित रहे। निरीक्षण का उद्देश्य विद्यालय में शिक्षा की गुणवत्ता बनाए रखने, शिक्षण व्यवस्था को बेहतर बनाने और मध्याह्न भोजन योजना का सुचारु संचालन सुनिश्चित करना रहा। विद्यालय प्रशासन ने निरीक्षण के दौरान बीईओ को आवश्यक जानकारी उपलब्ध करवाई। इस अवसर पर देवेंद्र कुमार, सन्नी बंसल, सतीश कुमार, संदीप शर्मा, सुखदेव सिंह, महेंद्र सिंह, प्रदीप कुमार और नीरू रानी मौजूद रहे।