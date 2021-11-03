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सीवन। भाजपा की जिला उपाध्यक्ष व सीएम विंडो की एमिनेंट पर्सन शैली मुंजाल ने कहा कि प्रदेश सरकार गोशालाओं को आर्थिक सहायता देकर उनके संचालन को बेहतर बनाने के लिए प्रयास कर रही है। हरियाणा में करीब 600 गोशालाएं पंजीकृत हैं। इन सभी को वहां मौजूद गोवंश की संख्या के आधार पर अनुदान उपलब्ध करवाया जा रहा है। उन्होंने कहा कि मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी गोमाता के परम भक्त हैं और उनके नेतृत्व में प्रदेश सरकार गोसंरक्षण को प्राथमिकता दे रही है। भाजपा सरकार गोमाता के संरक्षण का संकल्प लेकर आगे बढ़ रही है। गोशालाओं को मिलने वाली आर्थिक सहायता से गोवंश की देखभाल और जरूरी व्यवस्थाएं बनाए रखने में मदद मिलती है। शैली मुंजाल ने कहा कि गोशालाओं में चारे-पानी, साफ-सफाई और गोवंश की उचित देखभाल के लिए बेहतर प्रबंध होना जरूरी है।