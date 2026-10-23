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Kaithal News: खेत में बने कमरे में जुआ खेल रहे चार आरोपी काबू

Fri, 23 Oct 2026 11:34 PM IST
अमर उजाला ब्यूरो
Amar Ujala Bureau अमर उजाला ब्यूरो
Updated Fri, 23 Oct 2026 11:34 PM IST
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Four accused arrested for gambling in a room built in the farm
कैथल। अनाज मंडी चौकी पुलिस ने रजनी कॉलोनी स्थित खेत में बने कमरे में ताश से जुआ खेल रहे चार आरोपियों को काबू किया है। आरोपी बलराज नगर निवासी सुनील कुमार, वाल्मीकि बस्ती निवासी अमित कुमार, जाखोली अड्डा निवासी रवि कुमार और देवीगढ़ रोड निवासी विशाल थे। आरोपियों के कब्जे से 11,500 रुपये की नकदी और 52 ताश के पत्ते बरामद किए गए। पुलिस ने चारों के खिलाफ थाना शहर में प्राथमिकी दर्ज कर आगामी कार्रवाई शुरू कर दी है। पुलिस प्रवक्ता प्रवीण श्योकंद ने बताया कि अनाज मंडी चौकी पुलिस की टीम वीरवार को चंदाना रोड के पास गश्त कर रही थी। इस दौरान पुलिस को सूचना मिली कि रजनी कॉलोनी में खेत में बने कमरे में चार व्यक्ति ताश से जुआ खेल रहे हैं। सूचना के आधार पर पुलिस टीम ने मौके पर दबिश दी और चारों को काबू कर लिया। पुलिस मामले में नियमानुसार कार्रवाई शुरू कर दी है।
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