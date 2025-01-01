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मंडी में किसानों की फसल की खरीद नहीं होना सरकार की विफलता : विकास सहारण

Tue, 20 Oct 2026 02:27 AM IST
अमर उजाला ब्यूरो
Amar Ujala Bureau अमर उजाला ब्यूरो
Updated Tue, 20 Oct 2026 02:27 AM IST
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Failure to procure farmers' produce in the mandi is a failure of the government: Vikas Saharan
अनाज मंडी में किसानों से खरीद व्यवस्था को लेकर बातचीत करते विधायक विकास सहारण। संवाद - फोटो : samvad
राजौंद। कलायत हलका से कांग्रेस विधायक विकास सहारण ने राजौंद अनाज मंडी का दौरा किया और खरीद व्यवस्था को लेकर किसानों से बातचीत की। किसानों ने विधायक को मंडी में फसल की खरीद में आ रही परेशानियों और कई दिनों से फसल बिकने का इंतजार करने की जानकारी दी।
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विधायक विकास सहारण ने कहा कि मंडियों में किसानों के साथ सरकार की देखरेख में लूट चल रही है। सरकार न्यूनतम समर्थन मूल्य पर धान की खरीद करने का दावा कर रही है, लेकिन जमीनी स्तर पर किसानों को अपनी फसल बेचने के लिए परेशान होना पड़ रहा है। उन्होंने कहा कि किसान कई दिनों से मंडी में फसल लेकर बैठे हैं, लेकिन समय पर खरीद नहीं होने के कारण उन्हें आर्थिक नुकसान उठाना पड़ रहा है। उन्होंने कहा कि सरकार को किसानों की समस्या का तुरंत समाधान करते हुए मंडियों में पर्याप्त खरीद एजेंसियां और व्यवस्था सुनिश्चित करनी चाहिए, ताकि किसानों को अपनी फसल बेचने के लिए बार-बार सड़कों पर उतरने और जाम लगाने को मजबूर न होना पड़े।
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