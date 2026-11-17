Kaithal News: सीवन गोशाला में आज अनुदान के चेक बांटेंगे शिक्षा मंत्री
अमर उजाला ब्यूरो
Updated Tue, 17 Nov 2026 11:12 PM IST
Updated Tue, 17 Nov 2026 11:12 PM IST
विज्ञापन
सीवन। हरियाणा के शिक्षा मंत्री महिपाल ढांडा बुधवार को सीवन गौशाला में आयोजित कार्यक्रम में शिरकत करेंगे। इस दौरान वे गुहला विधानसभा क्षेत्र की विभिन्न गोशालाओं को सरकार की ओर से मिलने वाली अनुदान राशि के चेक वितरित करेंगे। कार्यक्रम बुधवार शाम चार बजे आयोजित किया जाएगा। सीवन गोशाला सेवा समिति के प्रधान नरेंद्र सैनी, उपप्रधान पवन शर्मा, कोषाध्यक्ष प्रशांत आनंद और पाली सैनी ने बताया कि शिक्षा मंत्री महिपाल ढांडा कार्यक्रम में पहुंचकर गोशालाओं के प्रतिनिधियों को अनुदान राशि के चेक प्रदान करेंगे। उन्होंने बताया कि कार्यक्रम के लिए गोशाला समिति की ओर से आवश्यक तैयारियां की जा रही हैं।
विज्ञापन