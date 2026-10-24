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Kaithal News: उठान कार्य धीमी गति से होने के कारण मंडी में बोरियों के अंबार

Sat, 24 Oct 2026 11:43 PM IST
अमर उजाला ब्यूरो
Amar Ujala Bureau अमर उजाला ब्यूरो
Updated Sat, 24 Oct 2026 11:43 PM IST
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Due to the slow pace of lifting, there are heaps of sacks in the market.
अनाज मंडी में उठान धीमा होने के कारण लगी धान की बोरियों की कतारें।
राजौंद। राजौंद अनाज मंडी में धान की खरीद के मुकाबले उठान कार्य धीमी गति से होने के कारण मंडी में बोरियों के अंबार लग गए हैं। मंडी में अब तक 99 हजार 558 क्विंटल धान की खरीद हो चुकी है जबकि इसमें से केवल 45 हजार 500 क्विंटल धान का उठान हो पाया है। ऐसे में 54 हजार 58 क्विंटल धान अभी मंडी में पड़ा हुआ है। उठान धीमा होने से आढ़ती और किसान परेशान हैं। मंडी में लगातार धान की आवक जारी रहने के कारण जगह की कमी होने लगी है। किसानों को चिंता सता रही है कि यदि जल्द उठान नहीं हुआ तो नई फसल डालने के लिए मंडी में पर्याप्त स्थान नहीं बचेगा। वहीं मौसम में बदलाव की संभावना को देखते हुए भी किसान अपनी फसल के लिए चिंतित हैं। मार्केट कमेटी के सचिव देवेंद्र मोर ने बताया कि उठान में तेजी लाने के लिए शनिवार को संबंधित एजेंसी के उच्च अधिकारियों को लिख दिया गया है। उन्होंने कहा कि कल तक उठान कार्य को व्यवस्थित कर दिया जाएगा, ताकि मंडी में किसानों और आढ़तियों को किसी प्रकार की परेशानी न हो।

अनाज मंडी में उठान धीमा होने के कारण लगी धान की बोरियों की कतारें।

अनाज मंडी में उठान धीमा होने के कारण लगी धान की बोरियों की कतारें।

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