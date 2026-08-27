Kaithal News: पंचमुखी चौक पर ट्रैफिक जाम से वाहन चालक रहे परेशान

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वहीं जाम से बचने के लिए कई वाहन चालक वैकल्पिक रास्तों की तलाश करते नजर आए। पंचमुखी चौक पर जाम का असर पांचों दिशाओं में दिखाई दिया। सभी रास्तों पर वाहनों की लंबी-लंबी कतारें लग गईं। जाम में बसें भी फंस गईं जिससे बसों में बैठे बच्चे, महिलाएं और बुजुर्ग गर्मी से बेहाल नजर आए। काफी देर तक जाम नहीं खुलने पर वाहन चालक खुद अपने वाहनों से नीचे उतरे और यातायात को व्यवस्थित कर जाम खुलवाने का प्रयास करते रहे। राजकुमार, मंगतराम, ईश्वर, बलवान, ईशमा, जगदीश, सुभाष और सुनील ने बताया कि पंचमुखी चौक पर आए दिन ट्रैफिक जाम की समस्या बनी रहती है। जाम लगने के कारण लोगों को अपने गंतव्य तक पहुंचने में देरी होती है। उनका कहना है कि चौक पर यातायात व्यवस्था संभालने के लिए पुलिस की नियमित तैनाती होनी चाहिए लेकिन कई बार पुलिसकर्मी मौके पर नजर नहीं आते। इससे जाम की स्थिति और गंभीर हो जाती है।एसएचओ ढांड शक्ति सिंह ने बताया कि क्षेत्र में सीवरेज पाइपलाइन का कार्य चल रहा है। संबंधित विभाग की ओर से सड़क की खुदाई के बाद कई जगह मिट्टी के ढेर छोड़ दिए जाते हैं, जबकि कुछ स्थानों पर गहरे गड्ढे भी बने हुए हैं। इसके कारण पंचमुखी चौक पर वाहनों की आवाजाही प्रभावित हो रही है और जाम की स्थिति उत्पन्न हो रही है। उन्होंने बताया कि ट्रैफिक जाम खुलवाने और यातायात व्यवस्था बनाए रखने के लिए पुलिस कर्मचारियों की ड्यूटी लगाई हुई है।