फ्री ई-पेपर
पर्सनलाइज़्ड फ़ीड
पर्सनलाइज़्ड नोटिफ़िकेशन
चलते-फिरते ख़बरें
लॉयल्टी रिवॉर्ड्स
डाउनलोड करें

मेरा शहर

सब्सक्राइब करें
Hindi News ›   Haryana ›   Kaithal News ›   Dr. Vikas Gupta of Lions Club becomes President.

Kaithal News: लायंस क्लब के डॉ. विकास गुप्ता बने अध्यक्ष

Thu, 10 Sep 2026 11:41 PM IST
अमर उजाला ब्यूरो
Amar Ujala Bureau अमर उजाला ब्यूरो
Updated Thu, 10 Sep 2026 11:41 PM IST
विज्ञापन
Dr. Vikas Gupta of Lions Club becomes President.
लायंस क्लब के नव नियुक्त अध्यक्ष को बधाई देते अन्य सदस्य। विज्ञ​प्ति
कैथल। निजी होटल में लायंस क्लब कैथल टाउन का चार्टर प्रेजेंटेशन और शपथ ग्रहण समारोह आयोजित किया गया। समारोह में क्लब की नई कार्यकारिणी ने पदभार संभाला और समाजसेवा के कार्यों को और गति देने का संकल्प लिया। समारोह में डॉ. विकास गुप्ता ने लायंस क्लब कैथल टाउन के अध्यक्ष के रूप में कार्यभार संभाला।
विज्ञापन

उनके नेतृत्व में क्लब का नया सत्र अवनी-2026 के नाम से शुरू हुआ। पदभार ग्रहण करने के बाद डॉ. विकास गुप्ता ने कहा कि क्लब का उद्देश्य केवल औपचारिक कार्यक्रम आयोजित करना नहीं बल्कि समाज के जरूरतमंद वर्ग तक मदद पहुंचाना है। उन्होंने पर्यावरण संरक्षण, स्वास्थ्य सेवाओं, रक्तदान और जरूरतमंद बच्चों की शिक्षा के क्षेत्र में विशेष रूप से कार्य करने की बात कही। हिमांशु गर्ग क्लब के सचिव और शुभम गुप्ता काेषाध्यक्ष बने।
विज्ञापन

क्लब में पंकज आत्रेय काे उपाध्यक्ष और नीरज गाेयल काे सह सचिव की जिम्मेदारी दी गई है। कार्यक्रम के मुख्य अतिथि डिस्ट्रिक्ट गवर्नर लायन उमेश गर्ग ने नई कार्यकारिणी को शुभकामनाएं दीं। समारोह में पीएमसीसी चेयरमैन लायन रमन गुप्ता, वीडीजी प्रथम लायन आरएन गुप्ता, आरसी अमनदीप सिंह, गुरचरण घई और वीडीजी द्वितीय लायन अतुल शर्मा विशेष अतिथि के रूप में उपस्थित रहे। नई कार्यकारिणी के पदाधिकारियों को इंडक्शन ऑफिसर और पास्ट डिस्ट्रिक्ट गवर्नर लायन दीपक जोशी ने पद एवं सेवा भावना की शपथ दिलाई। समारोह में पूर्व डिस्ट्रिक्ट गवर्नर लायन दिनेश बत्रा, लायन विनीत गोयल, लायन विरेंद्र मेहता, लायन ललित मुतरेजा, लायन रीतिका जैन और लायन धीरज जैन सहित अन्य पदाधिकारी भी मौजूद रहे।

लायंस क्लब के नव नियुक्त अध्यक्ष को बधाई देते अन्य सदस्य। विज्ञप्ति

लायंस क्लब के नव नियुक्त अध्यक्ष को बधाई देते अन्य सदस्य। विज्ञप्ति

विज्ञापन
विज्ञापन
विज्ञापन
विज्ञापन

रहें हर खबर से अपडेट, डाउनलोड करें Android Hindi News App, iOS Hindi News App और Amarujala Hindi News APP अपने मोबाइल पे|
Get all India News in Hindi related to live update of politics, sports, entertainment, technology and education etc. Stay updated with us for all breaking news from India News and more news in Hindi.

विज्ञापन
विज्ञापन
विज्ञापन

एड फ्री अनुभव के लिए अमर उजाला प्रीमियम सब्सक्राइब करें

Next Article

Disclaimer


हम डाटा संग्रह टूल्स, जैसे की कुकीज के माध्यम से आपकी जानकारी एकत्र करते हैं ताकि आपको बेहतर और व्यक्तिगत अनुभव प्रदान कर सकें और लक्षित विज्ञापन पेश कर सकें। अगर आप साइन-अप करते हैं, तो हम आपका ईमेल पता, फोन नंबर और अन्य विवरण पूरी तरह सुरक्षित तरीके से स्टोर करते हैं। आप कुकीज नीति पृष्ठ से अपनी कुकीज हटा सकते है और रजिस्टर्ड यूजर अपने प्रोफाइल पेज से अपना व्यक्तिगत डाटा हटा या एक्सपोर्ट कर सकते हैं। हमारी Cookies Policy, Privacy Policy और Terms & Conditions के बारे में पढ़ें और अपनी सहमति देने के लिए Agree पर क्लिक करें।
Agree

अपना शहर चुनें

AU ऐप में पढ़ें

Followed