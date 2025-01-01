Kaithal News: श्रद्धालुओं ने उमंग-उत्साह से मनाया श्री जाहरवीर गोगा पीर जन्मोत्सव

कलायत। श्री जाहरवीर गोगा पीर जन्मोत्सव उपलक्ष्य में प्राचीन गोगामेड़ी धार्मिक स्थल पर विभिन्न कार्यक्रमों का सिलसिला शुरू हो गया है। जन्मोत्सव को दीपावली पर्व की तरह मनाते हुए पूरे परिसर को रंग-बिरंगी लाइटों व दीयों से रोशन किया गया। महिलाओं, बड़े-बुजुर्गों, युवाओं व बच्चों ने श्री गोगा पीर पूजा स्थल पर शीश नवाया और सुख-समृद्धि की कामना की।कार्यक्रम की शुरुआत हवन-पूजन से हुई। इसमें मंत्रोच्चारण के साथ धार्मिक अनुष्ठान संपन्न कराए। हवन में बड़ी संख्या में श्रद्धालुओं ने भाग लिया और आहुति अर्पित की। उपरांत भंडारे का आयोजन हुआ। श्री जाहर वीर धार्मिक स्थल प्रबंध कमेटी सदस्यों ने बताया कि श्री गोगा नवमी को लेकर श्रद्धालुओं मेंं भारी उत्साह रहता है। मंदिर परिसर में लोक भजन व ढोल-नगाड़ों भक्तगण झूमते हैं। सितंबर माह की 17 को छड़ियों के मेले का आयोजन श्री जाहर वीर गोगा पीर धार्मिक स्थल के आंगन में होना है। इस दिन छडिय़ों की पूजा-अर्चना होगी और मेले में दुकानें सजेंगी।