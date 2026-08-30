फ्री ई-पेपर
पर्सनलाइज़्ड फ़ीड
पर्सनलाइज़्ड नोटिफ़िकेशन
चलते-फिरते ख़बरें
लॉयल्टी रिवॉर्ड्स
डाउनलोड करें

मेरा शहर

सब्सक्राइब करें
Hindi News ›   Haryana ›   Kaithal News ›   Despite the overcast skies, the humidity left people sweating.

Kaithal News: बादल छाए रहने के बावजूद उमस ने छुड़ाए लोगों के पसीने

Sun, 30 Aug 2026 12:46 AM IST
अमर उजाला ब्यूरो संवाद न्यूज एजेंसी, कैथल
संवाद न्यूज एजेंसी, कैथल Updated Sun, 30 Aug 2026 12:46 AM IST
विज्ञापन
Despite the overcast skies, the humidity left people sweating.
शहर में दोपहर के समय निकली धूप। संवाद
संवाद न्यूज एजेंसी
विज्ञापन

कैथल। जिले में मौसम के बदले मिजाज और हवा में बढ़ी नमी ने लोगों को बेहाल कर दिया है। आसमान में बीच-बीच में बादल छाए रहने के बावजूद उमस ने लोगों के पसीने छुड़ाए। वातावरण में 63 प्रतिशत तक पहुंची उमस (आर्द्रता) के कारण लोग चिपचिपी गर्मी से बेहाल हैं।
पंखे और कूलर भी इस उमस के आगे पूरी तरह बेअसर साबित हो रहे हैं, जिससे लोगों का घरों से बाहर निकलना दूभर हो गया है। शनिवार को जिले का अधिकतम तापमान 36 डिग्री सेल्सियस रिकॉर्ड दर्ज किया गया जबकि न्यूनतम तापमान 28 डिग्री सेल्सियस पर बना रहा। हालांकि, दिनभर 13 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से चली हवाओं ने लोगों को थोड़ी राहत देने की कोशिश की, लेकिन हवा में नमी का स्तर इतना अधिक था कि उमस भरी गर्मी से कोई खास निजात नहीं मिल सकी। दोपहर के समय धूप और उमस के घालमेल ने कामकाजी लोगों और राहगीरों को सबसे ज्यादा परेशान किया।
विज्ञापन

----------
मौसम बदलते ही अस्पतालों में बढ़ी ओपीडी
मौसम में अचानक आए इस बदलाव का सीधा असर लोगों के स्वास्थ्य पर देखने को मिल रहा है। उमस और तापमान के उतार-चढ़ाव के कारण नागरिक अस्पताल समेत निजी क्लीनिकों में मरीजों की भारी भीड़ दिख् रही है। सरकारी अस्पताल की ओपीडी (बाह्य रोगी विभाग) में अचानक 10 से 15 फीसदी की बढ़ोतरी दर्ज की गई है। अस्पताल पहुंचने वाले मरीजों में सबसे ज्यादा संख्या उल्टी, दस्त, तेज बुखार, पेट दर्द और त्वचा पर एलर्जी से पीड़ितों की है। डॉक्टरों के केबिन के बाहर मरीजों की लंबी-लंबी कतारें नजर आ रही हैं। डॉक्टर जितेंद्र गिल का कहना है कि इस मौसम में बैक्टीरिया और वायरस तेजी से पनपते हैं, जिससे फूड पॉइजनिंग और वायरल इन्फेक्शन का खतरा बढ़ जाता है।
विज्ञापन
विज्ञापन
विज्ञापन
विज्ञापन

रहें हर खबर से अपडेट, डाउनलोड करें Android Hindi News App, iOS Hindi News App और Amarujala Hindi News APP अपने मोबाइल पे|
Get all India News in Hindi related to live update of politics, sports, entertainment, technology and education etc. Stay updated with us for all breaking news from India News and more news in Hindi.

विज्ञापन
विज्ञापन
विज्ञापन

एड फ्री अनुभव के लिए अमर उजाला प्रीमियम सब्सक्राइब करें

Next Article

Disclaimer


हम डाटा संग्रह टूल्स, जैसे की कुकीज के माध्यम से आपकी जानकारी एकत्र करते हैं ताकि आपको बेहतर और व्यक्तिगत अनुभव प्रदान कर सकें और लक्षित विज्ञापन पेश कर सकें। अगर आप साइन-अप करते हैं, तो हम आपका ईमेल पता, फोन नंबर और अन्य विवरण पूरी तरह सुरक्षित तरीके से स्टोर करते हैं। आप कुकीज नीति पृष्ठ से अपनी कुकीज हटा सकते है और रजिस्टर्ड यूजर अपने प्रोफाइल पेज से अपना व्यक्तिगत डाटा हटा या एक्सपोर्ट कर सकते हैं। हमारी Cookies Policy, Privacy Policy और Terms & Conditions के बारे में पढ़ें और अपनी सहमति देने के लिए Agree पर क्लिक करें।
Agree

अपना शहर चुनें

AU ऐप में पढ़ें

Followed