Kaithal News: धान की भर्ती 50 किलो और नमी सीमा 20 प्रतिशत करने की मांग
अमर उजाला ब्यूरो
Updated Tue, 08 Sep 2026 12:57 AM IST
Updated Tue, 08 Sep 2026 12:57 AM IST
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पाई। किसानों ने सरकार से एमएसपी पर बिकने वाली धान की प्रति बोरी भर्ती 37.5 किलो से बढ़ाकर 50 किलो करने और नमी की निर्धारित सीमा 17 से बढ़ाकर 20 प्रतिशत करने की मांग की है। भाकियू के राष्ट्रीय सलाहकार अजीत सिंह हाबड़ी सहित किसानों ने कहा कि कम भर्ती से किसानों को फसल के वास्तविक मूल्य का आकलन करने में परेशानी होती है और मजदूरी का खर्च भी बढ़ता है। उन्होंने कहा कि अब धान की कटाई मुख्य रूप से कंबाइन से होती है जिससे नमी अधिक रहती है। इसलिए सरकार को किसानों के हित में नमी सीमा बढ़ानी चाहिए।
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