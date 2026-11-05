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Kaithal News: शिक्षकों के एसीपी और एलटीसी के लंबित मामलों पर मंथन

Thu, 05 Nov 2026 11:05 PM IST
अमर उजाला ब्यूरो
Amar Ujala Bureau अमर उजाला ब्यूरो
Updated Thu, 05 Nov 2026 11:05 PM IST
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Deliberations on pending ACP and LTC cases for teachers
जिला ​शिक्षा अ​धिकारी से मुलाकात करते ​शिक्षक संगठनो नेता। विज्ञ​प्ति
कैथल। हरियाणा विद्यालय अध्यापक संघ व स्कूल टीचर्स फेडरेशन ऑफ इंडिया के प्रतिनिधिमंडल ने जिला प्रधान रामफल दयोहरा की अगुवाई में जिला शिक्षा अधिकारी प्रमोद कुमार राणा से मुलाकात की। इस दौरान अध्यापकों की लंबित मांगों और समस्याओं को लेकर विस्तार से चर्चा की गई।
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जिला सचिव अमरनाथ किठाणिया ने बैठक का एजेंडा प्रस्तुत करते हुए बताया कि सभी वर्गों के अध्यापकों के एसीपी, एलटीसी, मेडिकल प्रतिपूर्ति बिलों, मिड-डे मील सामग्री की गुणवत्ता, कुकिंग कॉस्ट के बजट, हरियाणा कौशल रोजगार निगम के तहत लगे शिक्षकों के वेतन और स्कूलों के बकाया बिजली बिलों के निपटान का मुद्दा उठाया गया। संगठन ने शिक्षकों के एसीपी और अन्य मामलों में बार-बार आपत्तियां लगाने पर विरोध जताया।
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इस पर अधिकारी ने भविष्य में शिक्षकों को परेशानी न आने देने का आश्वासन दिया। उन्होंने बताया कि कौशल रोजगार निगम के तहत लगे शिक्षकों के वेतन और स्कूलों के लंबित बिजली बिलों का बजट संबंधित स्कूलों को जारी करवा दिया गया है। प्रतिनिधिमंडल में राज्य महासचिव रामपाल शर्मा, ब्लॉक प्रधान कृष्ण आर्य, सतपाल पांचाल, संदीप शर्मा और रामनिवास शास्त्री भी शामिल रहे।
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जिला शिक्षा अधिकारी से मुलाकात करते शिक्षक संगठनो नेता। विज्ञप्ति

जिला शिक्षा अधिकारी से मुलाकात करते शिक्षक संगठनो नेता। विज्ञप्ति

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