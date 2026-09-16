Kaithal News: डीएवी कॉलेज चीका के छात्र युगल ने पैरा आर्चरी में जीता कांस्य
अमर उजाला ब्यूरो
Updated Wed, 16 Sep 2026 11:28 PM IST
Updated Wed, 16 Sep 2026 11:28 PM IST
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गुहला-चीका। डीएवी कॉलेज चीका के बीए द्वितीय वर्ष के छात्र युगल ने वर्ल्ड पैरा सीरीज आर्चरी में कांस्य पदक जीतकर कॉलेज और क्षेत्र का नाम रोशन किया है। अहमदाबाद, गुजरात में 5 से 9 सितंबर तक आयोजित प्रतियोगिता में 19 देशों के तीरंदाजों ने हिस्सा लिया। अंतरराष्ट्रीय स्तर की इस प्रतियोगिता में युगल ने शानदार प्रदर्शन करते हुए कांस्य पदक अपने नाम किया।
युगल की उपलब्धि की जानकारी मिलने के बाद कॉलेज परिवार में खुशी का माहौल है। कॉलेज प्राचार्य डॉ. जसबीर सिंह ने युगल को बधाई देते हुए उसके उज्ज्वल भविष्य की कामना की। उन्होंने कहा कि विद्यार्थी ने अपनी प्रतिभा और मेहनत के दम पर कॉलेज को गौरवान्वित किया है।
कोच ने दी बधाई
युगल के कोच सचिन ने भी उसकी उपलब्धि पर बधाई दी। उन्होंने कहा कि युगल ने निरंतर अभ्यास और मेहनत के बल पर अंतरराष्ट्रीय मंच पर यह उपलब्धि हासिल की है। उन्होंने उम्मीद जताई कि आने वाली प्रतियोगिताओं में भी युगल बेहतर प्रदर्शन करेगा।
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युगल की उपलब्धि की जानकारी मिलने के बाद कॉलेज परिवार में खुशी का माहौल है। कॉलेज प्राचार्य डॉ. जसबीर सिंह ने युगल को बधाई देते हुए उसके उज्ज्वल भविष्य की कामना की। उन्होंने कहा कि विद्यार्थी ने अपनी प्रतिभा और मेहनत के दम पर कॉलेज को गौरवान्वित किया है।
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कोच ने दी बधाई
युगल के कोच सचिन ने भी उसकी उपलब्धि पर बधाई दी। उन्होंने कहा कि युगल ने निरंतर अभ्यास और मेहनत के बल पर अंतरराष्ट्रीय मंच पर यह उपलब्धि हासिल की है। उन्होंने उम्मीद जताई कि आने वाली प्रतियोगिताओं में भी युगल बेहतर प्रदर्शन करेगा।
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