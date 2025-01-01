Kaithal News: अभियान के तहत पेंटिंग, स्लोगन, भाषण, निबंध लेखन प्रतियोगिताएं हुईं
अमर उजाला ब्यूरो
Updated Fri, 18 Sep 2026 12:32 AM IST
Updated Fri, 18 Sep 2026 12:32 AM IST
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कलायत। राजकीय कन्या वरिष्ठ माध्यमिक विद्यालय कलायत 2180 में सेवा संकल्प अभियान के तहत विभिन्न गतिविधियों का आयोजन किया गया। इसमें पेंटिंग, स्लोगन ,भाषण, निबंध लेखन आदि प्रतियोगिताएं शामिल रहीं। कार्यक्रम की अध्यक्षता प्रधानाचार्य डॉक्टर गोपाल शर्मा की ओर से की गई व कार्यक्रम का आयोजन नोडल अधिकारी सुरेंद्र दहिया हिंदी प्रवक्ता ने किया। कार्यक्रम का मुख्य उद्देश्य भारत सरकार व हरियाणा सरकार की ओर से विकसित भारत अभियान के तहत विभिन्न योजनाओं की जानकारी लोगों तक पहुंचना रहा। इस अवसर पर प्रधानाचार्य ने छात्राओं को बताया कि भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का जन्मदिन 17 सितंबर को सेवा संकल्प दिवस के रूप में मनाया जा रहा है। भारत सरकार व हरियाणा सरकार अंतिम पंक्ति में खड़े व्यक्ति तक लाभ पहुंचाने के लिए प्रयासरत है। इस अवसर पर कपिल देव शास्त्री, सन्तोष, सुभाष और राज सिंह उपस्थित रहे।
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