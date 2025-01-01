संचार कौशल, नेतृत्व क्षमता और व्यावहारिक ज्ञान से मिलेगी कॅरिअर में सफलता : डॉ. नरेंद्र सिंधु

विज्ञापन

विज्ञापन

विज्ञापन

डॉ. नरेंद्र सिंधु ने कहा कि वर्तमान समय में कॅरिअर की चुनौतियां पहले से अलग हैं। ऐसे में केवल शैक्षणिक ज्ञान के आधार पर सफलता प्राप्त करना पर्याप्त नहीं है। विद्यार्थियों को विषय की जानकारी के साथ संचार कौशल, नेतृत्व क्षमता, टीमवर्क और रचनात्मक सोच को भी विकसित करना चाहिए। व्यावहारिक ज्ञान और समस्याओं का समाधान करने की क्षमता भी रोजगार प्राप्त करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है। उन्होंने कहा कि विद्यार्थियों को पढ़ाई के दौरान ही ऐसी क्षमताएं विकसित करनी चाहिए, जो भविष्य में उनके लिए रोजगार के नए रास्ते खोल सकें।स्टार्टअप और स्वरोजगार में भी हैं बेहतर संभावनाएंउन्होंने विज्ञान के विद्यार्थियों के लिए उपलब्ध विभिन्न कॅरिअर विकल्पों की जानकारी दी। उन्होंने कहा कि आज रोजगार के अवसर केवल सरकारी और निजी नौकरियों तक सीमित नहीं हैं। विद्यार्थी अपनी योग्यता, रुचि और नए विचारों के आधार पर उद्यमिता के क्षेत्र में भी आगे बढ़ सकते हैं। स्टार्टअप और स्वरोजगार के माध्यम से वे आत्मनिर्भर बनने के साथ दूसरे लोगों के लिए भी रोजगार के अवसर पैदा कर सकते हैं। इसके लिए जरूरी है कि विद्यार्थी जोखिम उठाने, नई चीजें सीखने और अपने विचारों को व्यावहारिक रूप देने का प्रयास करें।विद्यार्थियों के सर्वांगीण विकास में सहायक हैं ऐसे आयोजनमहाविद्यालय के प्राचार्य डॉ. अविनाश कुमार पाठक ने व्याख्यान की सराहना करते हुए कहा कि शिक्षा का उद्देश्य विद्यार्थियों को केवल डिग्री प्रदान करना नहीं, बल्कि उन्हें भविष्य की चुनौतियों के लिए तैयार करना भी है। इस प्रकार के व्याख्यान विद्यार्थियों को करियर के प्रति सही दिशा देने और रोजगार व स्वरोजगार के नए अवसरों से परिचित करवाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं।कार्यक्रम में रसायन विज्ञान विभाग की विभागाध्यक्ष डॉ. पूनम लोहान, डॉ. इंदु, डॉ. सीमा, डॉ. नीलम एवं डॉ. रुपाली का विशेष योगदान रहा। कार्यक्रम में विद्यार्थियों ने उत्साहपूर्वक भाग लिया। उन्होंने मुख्य वक्ता से कॅरिअर और कौशल विकास से जुड़ी महत्वपूर्ण जानकारी प्राप्त की।