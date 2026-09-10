Kaithal News: धान के सीजन के लिए आढ़तियों की बैठक, बनाई रूपरेखा

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उन्होंने बताया कि सरकार की ओर से खरीद की जाने वाली मोटी धान की भरती 37.5 किलो की होती है और खाली कट्टा 600 ग्राम को होता है। इस कारण प्रत्येक आढ़ती धान तोलते समय 38.1 किलो ही कट्टे समेत तोल करें। उन्होंने कहा कि बारीक धान कई मंडियों में बोरी समेत 51 किलो तोलते हैं लेकिन कैथल की मंडी में आढ़ती बारीक धान तोलते समय 50 किलो फसल के और 900 ग्राम बोरी यानी केवल 50.900 किलो ग्राम ही तोलें। विज्ञापन

उन्होंने कहा कि यदि किसी आढ़ती के पास लगने के लिए कोई नया किसान आता है तो उससे पिछले आढ़ती की ओर से जारी नो ड्यूज की पर्ची अवश्य लें। बैठक में मंडी अमित मितल, मंडी चेयरमैन सत नारायण शर्मा, ईश्वर जैन, पवन कोटड़ा, पवन बंसल, श्रीचंद जैन, प्रवीण गर्ग, राकेश कुमार और धनी राम उपस्थित रहे। उन्होंने बताया कि सरकार की ओर से खरीद की जाने वाली मोटी धान की भरती 37.5 किलो की होती है और खाली कट्टा 600 ग्राम को होता है। इस कारण प्रत्येक आढ़ती धान तोलते समय 38.1 किलो ही कट्टे समेत तोल करें। उन्होंने कहा कि बारीक धान कई मंडियों में बोरी समेत 51 किलो तोलते हैं लेकिन कैथल की मंडी में आढ़ती बारीक धान तोलते समय 50 किलो फसल के और 900 ग्राम बोरी यानी केवल 50.900 किलो ग्राम ही तोलें।उन्होंने कहा कि यदि किसी आढ़ती के पास लगने के लिए कोई नया किसान आता है तो उससे पिछले आढ़ती की ओर से जारी नो ड्यूज की पर्ची अवश्य लें। बैठक में मंडी अमित मितल, मंडी चेयरमैन सत नारायण शर्मा, ईश्वर जैन, पवन कोटड़ा, पवन बंसल, श्रीचंद जैन, प्रवीण गर्ग, राकेश कुमार और धनी राम उपस्थित रहे।

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कैथल। धान के सीजन को देखते हुए नई अनाज मंडी स्थित श्री लक्ष्मी नारायण मंदिर में आढ़तियों की एक बैठक हुई। इसकी अध्यक्षता मंडी प्रधान कृष्ण मित्तल ने की। इस दौरान कृष्ण ने बताया कि धान के सीजन में खरीद भी गेहूं के सीजन के अनुसार होगी। फसल की तुलाई इलेक्ट्रिक कांटे से ही होगी। उन्होंने कहा कि मंडी से अनाज खरीद का समय सुबह 8.30 से शुरू होगा। कोई भी आढ़ती, परचेजर या मिल मालिक आदि इससे पहले न धान की खरीद करे और न ही बेचा जाए।