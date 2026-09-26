Kaithal News: नगरपालिकाओं में हुआ स्वच्छता जागरूकता गतिविधियों का आयोजन
अमर उजाला ब्यूरो
Updated Sat, 26 Sep 2026 11:43 PM IST
Updated Sat, 26 Sep 2026 11:43 PM IST
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राजौंद। सेवा संकल्प अभियान के तहत जिले की विभिन्न नगरपालिकाओं में स्वच्छता एवं जनजागरूकता से संबंधित कार्यक्रम आयोजित किए गए। इन गतिविधियों के माध्यम से आमजन को अपने आसपास स्वच्छता बनाए रखने तथा कचरे का उचित निपटान करने के लिए प्रेरित किया गया। कार्यक्रमों में आमजन ने उत्साहपूर्वक भाग लिया। नगरपालिका राजौंद द्वारा कैथल-असंध रोड पर स्वच्छता जागरूकता रैली निकाली गई। कार्यक्रम में मुख्य अतिथि के तौर पर सुशील पांचाल उपस्थित रहे। इस दौरान नागरिकों को स्वच्छता के महत्व के बारे में जागरूक करते हुए अपने घर, गली और आसपास के क्षेत्र को साफ-सुथरा रखने के लिए प्रेरित किया गया। इसी प्रकार नगरपालिका पूंडरी द्वारा वार्ड नंबर-2 में गौशाला के पास स्थित गार्बेज पॉइंट की सफाई की गई। मुख्य अतिथि राजेश कुकरेजा सहित आमजन ने बढ़चढ़कर भाग लिया। नगरपालिका कलायत द्वारा भी स्वच्छता जागरूकता रैली का आयोजन किया गया। रैली पुराने नगरपालिका कार्यालय से शुरू होकर मेन बाजार से होते हुए महिला महाविद्यालय, वार्ड नंबर-8 तक पहुंची। मंडल अध्यक्ष राजीव राजपूत ने मुख्य अतिथि के रूप में शिरकत की।
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