फ्री ई-पेपर
पर्सनलाइज़्ड फ़ीड
पर्सनलाइज़्ड नोटिफ़िकेशन
चलते-फिरते ख़बरें
लॉयल्टी रिवॉर्ड्स
डाउनलोड करें

मेरा शहर

सब्सक्राइब करें
Hindi News ›   Haryana ›   Kaithal News ›   BKU extended support to the striking employees.

Kaithal News: भाकियू ने हड़ताली कर्मचारियों को दिया समर्थन

Fri, 23 Oct 2026 11:42 PM IST
अमर उजाला ब्यूरो
Amar Ujala Bureau अमर उजाला ब्यूरो
Updated Fri, 23 Oct 2026 11:42 PM IST
विज्ञापन
BKU extended support to the striking employees.
बिजली विभाग के कर्मचारियों को समर्थन देने पहुंचे किसान नेता। विज्ञप्ति
कलायत। भारतीय किसान यूनियन ने बिजली विभाग के हड़ताली कर्मचारियों को अपना समर्थन दिया है। भाकियू के राष्ट्रीय अध्यक्ष चौधरी जोगिंद्र घासी राम नैन, महासचिव जिया लाल, जिला प्रधान गुरनाम सहारण संयुक्त किसान मोर्चा ने कैथल में प्रदर्शन पर बैठे बिजली निगम कर्मचारियों से मुलाकात की और हड़ताल को समर्थन दिया। जिया लाल ने कहा कि सरकार बिजली का निजीकरण के नाम पर पूंजीपतियों को बेचने जा रही है जिससे हरियाणा में बिजली महंगी होगी। इसलिए सरकार समय रहते निजीकरण वापस ले वरना आंदोलन तेज होगा जिसकी जिम्मेदारी सरकार की होगी।

बिजली विभाग के कर्मचारियों को समर्थन देने पहुंचे किसान नेता। विज्ञप्ति

बिजली विभाग के कर्मचारियों को समर्थन देने पहुंचे किसान नेता। विज्ञप्ति

विज्ञापन
विज्ञापन
विज्ञापन

रहें हर खबर से अपडेट, डाउनलोड करें Android Hindi News App, iOS Hindi News App और Amarujala Hindi News APP अपने मोबाइल पे|
Get all India News in Hindi related to live update of politics, sports, entertainment, technology and education etc. Stay updated with us for all breaking news from India News and more news in Hindi.

विज्ञापन
विज्ञापन
विज्ञापन

एड फ्री अनुभव के लिए अमर उजाला प्रीमियम सब्सक्राइब करें

Next Article

Disclaimer


हम डाटा संग्रह टूल्स, जैसे की कुकीज के माध्यम से आपकी जानकारी एकत्र करते हैं ताकि आपको बेहतर और व्यक्तिगत अनुभव प्रदान कर सकें और लक्षित विज्ञापन पेश कर सकें। अगर आप साइन-अप करते हैं, तो हम आपका ईमेल पता, फोन नंबर और अन्य विवरण पूरी तरह सुरक्षित तरीके से स्टोर करते हैं। आप कुकीज नीति पृष्ठ से अपनी कुकीज हटा सकते है और रजिस्टर्ड यूजर अपने प्रोफाइल पेज से अपना व्यक्तिगत डाटा हटा या एक्सपोर्ट कर सकते हैं। हमारी Cookies Policy, Privacy Policy और Terms & Conditions के बारे में पढ़ें और अपनी सहमति देने के लिए Agree पर क्लिक करें।
Agree

अपना शहर चुनें

AU ऐप में पढ़ें

Followed