Kaithal News: भाकियू ने हड़ताली कर्मचारियों को दिया समर्थन

कलायत। भारतीय किसान यूनियन ने बिजली विभाग के हड़ताली कर्मचारियों को अपना समर्थन दिया है। भाकियू के राष्ट्रीय अध्यक्ष चौधरी जोगिंद्र घासी राम नैन, महासचिव जिया लाल, जिला प्रधान गुरनाम सहारण संयुक्त किसान मोर्चा ने कैथल में प्रदर्शन पर बैठे बिजली निगम कर्मचारियों से मुलाकात की और हड़ताल को समर्थन दिया। जिया लाल ने कहा कि सरकार बिजली का निजीकरण के नाम पर पूंजीपतियों को बेचने जा रही है जिससे हरियाणा में बिजली महंगी होगी। इसलिए सरकार समय रहते निजीकरण वापस ले वरना आंदोलन तेज होगा जिसकी जिम्मेदारी सरकार की होगी।

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